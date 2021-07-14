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    • Memurlar
    • 14.07.2021 15:26
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    • 14.07.2021 15:26
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    14 Temmuz İŞKUR üzerinden bekçi alımı başvuru şartları nedir? İSKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları

    Bekçi alımları çok değişik bir yerden gelerek açıklama bekleyenleri şaşırttı. Ancak bir o kadar da sevindirdi. Kamu bünyesin de her yıl bulunduğu üzere bu yıl de alımlar beklenirken İSKUR özel sektör amacıyla yalnızca okuma yazması olanlar da dahil bekçi alımlarını gerçekletireceğini duyurdu. Bu duyuru milyonlarca insanın bekleyişine davetiye oldu. Başvuru amacıyla bekleyen şahıslar en yakının da tespit edilen iskur şubelerine giderek ve ya internet üzerinden resmi iskur sitesi üzerinden çevrimiçi müracaat da yapabilmektedir. İşte İSKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları...

    takvim.com.tr
    İSKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları açıklandı

    İŞKUR üzerinden özel sektöre çok sayıda bekçi alımı yapılacaktır. Bekçi alımları için başvuru şartlarında neler bulunmaktadır ? Kimler başvurabilir? Başvurular alındıktan kısa bir süre içerin de gerekli inceleme aşamasından geçirilecek ve onay alan başvuru sahiplerine bilgi verilecektir. Kabul edilen adaylar verildiği özel sektör adreslerin de bekçilik yapmaya kısa süre de başlayacaklar. Görev yerlerin de başarılı olanlar kalıcı olarak bekçilik hayatına adım atmış olacak.

    Başvuru için bekleyen kişiler en yakının da bulunan iskur şubelerine giderek ve ya internet üzerinden resmi iskur sitesi üzerinden online başvuru da yapabilmektedir. İskur'a bizzat gitmeyip online başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız için giriş ekranı ;

    https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164

    Hangi İller De Özel Sektöre Bekçi Alınacak

    Yukarı da belirtilen tüm iller de okur yazarlık düzeyinden bekçi alımları olacaktır. Bu şehirler de bulunan ve ikamet eden kişilerin gerekli istenilen bilgiler dahilin de başvurularını kısa süre zarfın da alımlar bitmeden yapmaları beklenmektedir.

    Özel Sektöre Bekçilik İçin İskur'a Müracaat Edecekler de Aranan Şartlar

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Okur yazarlık seviyesine ulaşan bir eğitim hayatı olması

    Askerliğini yapmış ve ya muaf yada ilişkisi kalmamış olmalı

    Bekçilik görevini yapmasına engel herhangi bir sağlıksal sıkıntısının olmaması

        Kamu haklarından mahrum olacak bir suç işlememiş olması

        Yapılacak olan incelemeler de siciline işlemiş herhangi kötü bir davranış ve ya hapis cezasının bulunmuyor olması

        Bu şartlardan herhangi 1 ve ya daha fazla şartı karşılayamayan adaylar maalesef başvuru yapamazlar. Başvuru yapsalar bile başvuruları kabul edilmeyecektir. Şartları iyice inceleyip gerekli özeni göstererekİskur'un Özel Sektöre alacağı bekçi ilanına başvuru yapmalısınız.

        Başvurular alındıktan kısa bir süre içerin de gerekli inceleme aşamasından geçirilecek ve onay alan başvuru sahiplerine bilgi verilecektir. Kabul edilen adaylar verildiği özel sektör adreslerin

        Bekçi Nasıl Olunur?

        İlk olarak Bakanlık illere alacağı Bekçi sayısını belirledikten sonra Polis Akademisine bildirir. Polis Akademisi Bekçi alım ilanına çıkıyor. Şartlar genellikle aşağıda sizlere verdiğim gibidir. Daha sonra şartları tutan adaylar E Devlet üzerinden başvuruları yapıyorlar. Polis Akademisi bu adaylar için ülkemizde sınav yapan kurumlarla protokol yaparak yazılı sınav için anlaşma yapıyor. Adaylar ilk olarak Ön Sağlık Aşamasından geçiyor. Bu aşamayı geçenler Bekçilik Yazılı Sınava katılıyor bu sınavı da başarı ile geçenler. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Aşamasına kalıyorlar. Bu aşama sonucunda ise adaylar sonuçların açıklanması için Polis Akademisi sitesini takip edeceklerdir.
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