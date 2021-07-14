14 Temmuz İŞKUR üzerinden bekçi alımı başvuru şartları nedir? İSKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları

İŞKUR üzerinden özel sektöre çok sayıda bekçi alımı yapılacaktır. Bekçi alımları için başvuru şartlarında neler bulunmaktadır ? Kimler başvurabilir? Başvurular alındıktan kısa bir süre içerin de gerekli inceleme aşamasından geçirilecek ve onay alan başvuru sahiplerine bilgi verilecektir. Kabul edilen adaylar verildiği özel sektör adreslerin de bekçilik yapmaya kısa süre de başlayacaklar. Görev yerlerin de başarılı olanlar kalıcı olarak bekçilik hayatına adım atmış olacak.
Başvuru için bekleyen kişiler en yakının da bulunan iskur şubelerine giderek ve ya internet üzerinden resmi iskur sitesi üzerinden online başvuru da yapabilmektedir. İskur'a bizzat gitmeyip online başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız için giriş ekranı ;
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164
Hangi İller De Özel Sektöre Bekçi Alınacak
Yukarı da belirtilen tüm iller de okur yazarlık düzeyinden bekçi alımları olacaktır. Bu şehirler de bulunan ve ikamet eden kişilerin gerekli istenilen bilgiler dahilin de başvurularını kısa süre zarfın da alımlar bitmeden yapmaları beklenmektedir.
Özel Sektöre Bekçilik İçin İskur'a Müracaat Edecekler de Aranan Şartlar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Okur yazarlık seviyesine ulaşan bir eğitim hayatı olması
Askerliğini yapmış ve ya muaf yada ilişkisi kalmamış olmalı
Bekçilik görevini yapmasına engel herhangi bir sağlıksal sıkıntısının olmaması