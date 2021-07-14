14 Temmuz İŞKUR üzerinden bekçi alımı başvuru şartları nedir? İSKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları

Kamu haklarından mahrum olacak bir suç işlememiş olması

Yapılacak olan incelemeler de siciline işlemiş herhangi kötü bir davranış ve ya hapis cezasının bulunmuyor olması

Bu şartlardan herhangi 1 ve ya daha fazla şartı karşılayamayan adaylar maalesef başvuru yapamazlar. Başvuru yapsalar bile başvuruları kabul edilmeyecektir. Şartları iyice inceleyip gerekli özeni göstererekİskur'un Özel Sektöre alacağı bekçi ilanına başvuru yapmalısınız.

Başvurular alındıktan kısa bir süre içerin de gerekli inceleme aşamasından geçirilecek ve onay alan başvuru sahiplerine bilgi verilecektir. Kabul edilen adaylar verildiği özel sektör adreslerin