Ufuk Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak | Öğretim üyesi alım ilanları

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:



1- Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim edilecektir.

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.



İlana gitmek için tıklayınız