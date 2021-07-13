Temmuz kamu 2021 ilanları: Kamuya en az İlköğretim mezunu KPSS şartsız ve KPSS şartlı memur ve personel alımı başvuru şartları

Kamu Personeli Nedir?

Bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin tümüne kamu personeli denir.

Kamu Personeli Kimlerdir?

657 sayılı yasanın 4. maddesine göre aşağıdakilerin tümü kamu personeli olarak adlandırılmaktadır.

Memur

Sözleşmeli personel

Geçici personel

İşçi

Peki, Kimdir Bu Kamu Personelleri?

Memur

Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilenlere memur denir. 4-A olarak adlandırılırlar.

Sözleşmeli Personel

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.