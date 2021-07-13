Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 13.07.2021 11:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2021 11:28
    ABONE OL

    Temmuz kamu 2021 ilanları: Kamuya en az İlköğretim mezunu KPSS şartsız ve KPSS şartlı memur ve personel alımı başvuru şartları

    Kamuya KPSS koşulsuz veya en az KPSS 60 puan ile memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bir hayli müessese alım yapacağı kadrolara ait müracaat ayrıntılarını yayınladıkları bülten ile adaylara duyurdu. En az ilk öğretim mezunu olmak üzere toplamda 382 memur ve personel istidamı sağlayacak olan kamu müessese ve kuruluşları müracaatlarını toplamayı başladı. Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilenlere memur denir. 4-A olarak adlandırılırlar. İşte 2021 Temmuz ayı memur, sözleşmeli personel ve işçi alım ilanları...

    takvim.com.tr
    Kamuya en az İlköğretim mezunu KPSS şartsız ve KPSS şartlı memur ve personel alımı...

    Kamuya en az İlköğretim mezunu KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 382 memur ve personel alımı yapılacağı ilan edildi. Yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, başvuruları toplamaya başladı. İşte 2021 Temmuz ayı kamu ilanları... Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.

    2021 Temmuz Ayı Memur ve Personel Alımı Yapacak Kurumlar!

    2021 Temmuz ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 382 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;

    Bayat (Çorum) Belediye Başkanlığı 3 Memur Alacak

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi Alacak

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alacak

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 11 Öğretim Elemanı Alacak

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 29 Öğretim Üyesi Alacak

    Danıştay Başkanlığı 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

    Kültür Ve Turizm Başkanlığı 33 Sürekli İşçi Alacak

    Kültür Ve Turizm Başkanlığı 10 Sürekli İşçi Alacak

    Karapınar (Konya) Belediye Başkanlığı diye Başkanlığı 1 Tekniker Alacak

        Selçuklu Belediye Başkanlığı 15 Memur Alacak

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 Memur Alacak

        Ticaret Başkanlığı 75 Sözleşmeli Personel Alacak

        TBMM 35 Memur Alacak

        Emniyet Genel Müdürlüğü 2 Araştırma Görevlisi Alacak

        Başvuru Şartları Neler?

        Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve personel alımı genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği üzere;

        1. Türk vatandaşı olmak.

        2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

        KAMU RESMİ İLAN METİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            Kamu Personeli Nedir?

            Bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin tümüne kamu personeli denir.

            Kamu Personeli Kimlerdir?

            657 sayılı yasanın 4. maddesine göre aşağıdakilerin tümü kamu personeli olarak adlandırılmaktadır.

            Memur
            Sözleşmeli personel
            Geçici personel
            İşçi

            Peki, Kimdir Bu Kamu Personelleri?

            Memur

            Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilenlere memur denir. 4-A olarak adlandırılırlar.

            Sözleşmeli Personel

            Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
            Haberler Memurlar Temmuz kamu 2021 ilanları: Kamuya en az İlköğretim mezunu KPSS şartsız ve KPSS şartlı memur ve personel alımı başvuru şartları