Temmuz kamu 2021 ilanları: Kamuya en az İlköğretim mezunu KPSS şartsız ve KPSS şartlı memur ve personel alımı başvuru şartları

Kamuya en az İlköğretim mezunu KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 382 memur ve personel alımı yapılacağı ilan edildi. Yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, başvuruları toplamaya başladı. İşte 2021 Temmuz ayı kamu ilanları... Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.
2021 Temmuz Ayı Memur ve Personel Alımı Yapacak Kurumlar!
2021 Temmuz ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 382 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;
Bayat (Çorum) Belediye Başkanlığı 3 Memur Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 11 Öğretim Elemanı Alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 29 Öğretim Üyesi Alacak
Danıştay Başkanlığı 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Kültür Ve Turizm Başkanlığı 33 Sürekli İşçi Alacak
Kültür Ve Turizm Başkanlığı 10 Sürekli İşçi Alacak
Karapınar (Konya) Belediye Başkanlığı diye Başkanlığı 1 Tekniker Alacak