pa.edu.tr: 27.dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 POMEM mülakat yerleri / sınav giriş belgesi sorgulama!

27. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri! Polis Akademisi Başkanlığı son dakika 27. Dönem POMEM mülakat giriş belgesini yayımladı. Bu bağlamda, POMEM mülakat sınav yeri sorgulama yapmak isteyen polis adayları pa.edu.tr sayfası üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? POMEM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAV YERLERİ AÇILANDI!
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır.
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
POMEM MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yeni polis alımı şartları belli olmazken daha önceki şartlar şöyleydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafındankabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkedenalınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabuledilecektir.)
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,(Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00)taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)