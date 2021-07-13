Kamuya en az İlköğretim mezunu KPSS şartsız ve KPSS şartlı memur ve personel alımı başvuru şartları! Temmuz kamu 2021 ilanları

Kamuya KPSS koşulsuz veya en az KPSS 60 puan ile memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bir hayli müessese alım yapacağı kadrolara ait müracaat ayrıntılarını yayınladıkları bülten ile adaylara duyurdu. En az ilk öğretim mezunu olmak üzere toplamda 382 memur ve personel istidamı sağlayacak olan kamu müessese ve kuruluşları müracaatlarını toplamayı başladı. Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilenlere memur denir. 4-A olarak adlandırılırlar. İşte 2021 Temmuz ayı memur, sözleşmeli personel ve işçi alım ilanları...
2021 Temmuz Ayı Memur ve Personel Alımı Yapacak Kurumlar!
2021 Temmuz ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 382 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;
Bayat (Çorum) Belediye Başkanlığı 3 Memur Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi Alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi Alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 11 Öğretim Elemanı Alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 29 Öğretim Üyesi Alacak
Danıştay Başkanlığı 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Kültür Ve Turizm Başkanlığı 33 Sürekli İşçi Alacak
Kültür Ve Turizm Başkanlığı 10 Sürekli İşçi Alacak
Karapınar (Konya) Belediye Başkanlığı diye Başkanlığı 1 Tekniker Alacak