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    • Memurlar
    • 12.07.2021 15:52
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    • 12.07.2021 15:54
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    MSB ile uzman erbaş, subay ve astsubay alımı ne zaman yapılacak? MSB 2021 Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri personel termin tarihleri!

    Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel temin sayfasından duyuruları takip eden adaylar; uzman erbaş, astsubay ve subay alımları hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Bu bağlamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na belirlenen tarihler arasında sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılıyor. Peki, uzman erbaş uzman erbaş ve astsubay alımı ne zaman? İşte 2021 MSB personel termin tarihleri ve son duyurular!

    takvim.com.tr
    MSB ile uzman erbaş, subay ve alımı ne zaman yapılacak?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından personel alımı hakkında yapılan duyurular vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler personel termin sayfası üzerinden duyuruları takip ediyor. Peki, uzman erbaş uzman erbaş ve astsubay alımı ne zaman? İşte 2021 MSB personel termin tarihleri ve son duyurular!

    UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ile ilgili henüz Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Alım duyurusu olduğunda haberimizde olacaktır.

    İşte uzman erbaş, astsubay ve subay alımı başvuru şartları;

    UZMAN ERBAŞ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

    Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

    Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

    Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak

    Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

    Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

        Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

        Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

        Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

        Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

        Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

        Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

        Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

        Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,

        Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

        Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,

        Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,

        Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.
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        Haberler Memurlar MSB ile uzman erbaş, subay ve astsubay alımı ne zaman yapılacak? MSB 2021 Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri personel termin tarihleri!