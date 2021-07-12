Jandarma subay astsubay alımı 2021! Jandarma JAMYO subay astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adayların lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olması ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olması gerekiyor.

Ayrıca başvuruda bulanacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular) isteniyor. Mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınacak.

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2021 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.