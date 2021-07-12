EGM bekçi alımı başvuru şartları neler? 2021 jandarma bekçi alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. En son İstanbul için 400 bekçi alımı yapılmıştı ve vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yeni bir alıma ilişkin açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Bekçi olmak için şartların neler olduğu da araştırılıyor, işte detaylar...
2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.