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    • Memurlar
    • 12.07.2021 09:26
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    • 12.07.2021 09:26
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    EGM bekçi alımı başvuru şartları neler? 2021 jandarma bekçi alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde EGM bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek haber dört gözle bekleniyor ve yakından takip ediliyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen vatandaşlar jandarma bekçi alımı tarihini merak ediyor ve şartların uyup uymadığını araştırıyor. Peki 2021 jandarma bekçi alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    EGM bekçi alımı başvuru şartları neler?

    EGM bekçi alımı başvuru şartları neler? 2021 jandarma bekçi alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. En son İstanbul için 400 bekçi alımı yapılmıştı ve vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yeni bir alıma ilişkin açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Bekçi olmak için şartların neler olduğu da araştırılıyor, işte detaylar...

    2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar EGM bekçi alımı başvuru şartları neler? 2021 jandarma bekçi alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?