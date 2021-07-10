2021 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınav sonucu açıklandı mı? Kaymakam olarak görev yapmak isteyenlerin girmesi gereken zorunlu sınavlardan birisi olan Kaymakamlık Sınavı, 10 Temmuz günü gerçekleştiriliyor. Sınava giriş yapan adayların merak ettiği konu ise sınav sonuçları olacak. Peki; Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KAYMAKAMLIK SINAVI NE KADAR SÜRECEK?
Kaymakamlık sınavı saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav ÖSYM takvimine göre, 10 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Ankara'da düzenlenecek.
Adaylar sınav giriş belgesi olmadan sınav salonların alınmayacak. Sınav giriş belgesi AİS ekranından alınacak. Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.
KAYMAKAMLIK SINAV SORULARI!
ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 2021 Kaymakamlık sınavında adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.