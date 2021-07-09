Onlarca belediye en az 4000 TL maaşla yüzlerce itfaiye eri ve zabıta memuru alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar

Belediyeler memur alımı ilanlarını yayımladılar. KPSS en az 60 puan ile 14 Belediye bünyesine 265 kişi alacak. Adaylardan aranan şartlar ve detaylar haberimizde. Zabıta memuru, yerel yönetimlere (belediyelere) bağlı olarak, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişilere denilmektedir. Belediye sınırları içerisinde; ruhsatsız iş yerlerini denetleyen, izinleri ve yasakları yerine getiren, belediyenin görevi olan diğer kontrolleri yapan zabıtalar, devlet memurları statüsündedir ve devlet memurlarının faydalandığı haklardan faydalanırlar.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:
Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi nitelikler aranacak.
ÖZEL ŞARTLAR:
a. 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60, 65 veya 70 puan almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,