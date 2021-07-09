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    • Memurlar
    • 09.07.2021 11:23
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    • 09.07.2021 11:24
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    Onlarca belediye en az 4000 TL maaşla yüzlerce itfaiye eri ve zabıta memuru alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar

    En az 4.000 TL maaşla zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılıyor. Belediye personel alımı bültenleri yayımlandı. Temmuz ayı içerisinde yayımlanmış olan memur alımı duyurularına göre Kamuya 14 belediye memur alımı yapacak. Alımlar zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında yapılacak. Bu kapsamda yayımlanan duyurulara göre belediyeler yoplamda 265 itfaiye eri alımı ve zabıta memuru alımı yapacaklar. Bir şehirde yaşayan kişilerin sağlığının ve huzurunun korunması devletin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu asayişin sağlanması adına polis gibi çeşitli kolluk kuvvetleri görevlendirilmiştir.

    takvim.com.tr
    En az 4000 TL maaşla yüzlerce itfaiye eri ve zabıta memuru alımı başvuru şartları nedir?

    Belediyeler memur alımı ilanlarını yayımladılar. KPSS en az 60 puan ile 14 Belediye bünyesine 265 kişi alacak. Adaylardan aranan şartlar ve detaylar haberimizde. Zabıta memuru, yerel yönetimlere (belediyelere) bağlı olarak, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişilere denilmektedir. Belediye sınırları içerisinde; ruhsatsız iş yerlerini denetleyen, izinleri ve yasakları yerine getiren, belediyenin görevi olan diğer kontrolleri yapan zabıtalar, devlet memurları statüsündedir ve devlet memurlarının faydalandığı haklardan faydalanırlar.

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

    Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi nitelikler aranacak.

    ÖZEL ŞARTLAR:

    a. 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60, 65 veya 70 puan almış olmak,

    b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

    c. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

    d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

    e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

    f. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

        ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK BELEDİYELER:

        Eğil Belediyesi: Lisans Mezunu 1 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

        Osmaneli Belediyesi: 2 Zabıta Memuru ve 2 İtfaiye eri alınacak.

        Kadıköy Belediyesi: Ön Lisans Mezunu 2 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

        Sarkışla Belediyesi: Lisans Mezunu 5 İtfaiye Eri Alımı yapılacak.

        Samsun Büyükşehir Belediyeesi: Ön Lisans Mezunu 40 İtfaiye Eri ve Lisans Mezunu 70 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak.

        Çanakkale Belediyesi: 60 KPSS Puanı ile Ön Lisans Mezunu 6 İtfaiye eri ve 3 Zabıta Memuru, Lisans Mezunu ise 3 Zabıta Memuru alınacak.

        Osmaneli Belediyesi: Ön Lisans Mezunu 1 İtfaiye eri, Lisans mezunu ise 1 İtfaiye Eri ve 2 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

        Çorum Bayat Belediyesi: 60 KPSS İle Ön Lisans Mezunu 3 İtfaiye Eri Alımı yapılacak.

        Konya Altınekin Belediyesi: Ön Lisans Mezunu 65 KPSS Puanı İle 3 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

        Çayıralan Belediyesi: Lise Mezunu 2 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

        Çankaya Belediyesi: Lise Mezunu 15, Ön Lisans 15 ve Lisans Mezunu 50 olmak üzere toplamda 8 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

        Karasu Belediyesi: Lisans Mezunu 6 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

        Güngören Belediyesi: Lise Mezunu 3, Ön Lisans Mezunu 8 ve Lisans Mezunu 11 Zabıta Memuru alınacak.

        Marmaris Belediyesi: 70 KPSS İle Lisans mezunu 9 Zabıta Memuru alınacak.


            Zabıta memuru nedir, kimdir, ne demektir, kime denir?

            Bir şehirde yaşayan kişilerin sağlığının ve huzurunun korunması devletin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu asayişin sağlanması adına polis gibi çeşitli kolluk kuvvetleri görevlendirilmiştir. Bu huzur ortamının korunmasında görev yapan bir meslek ise zabıta memurudur. Zabıta memuru, yerel yönetimlere (belediyelere) bağlı olarak, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişilere denilmektedir. Belediye sınırları içerisinde; ruhsatsız iş yerlerini denetleyen, izinleri ve yasakları yerine getiren, belediyenin görevi olan diğer kontrolleri yapan zabıtalar, devlet memurları statüsündedir ve devlet memurlarının faydalandığı haklardan faydalanırlar.

            İtfaiyeci olmak için alınması gereken eğitimler;

            Lise, Meslek Lisesi veya dengi bir okul mezuniyeti,

            Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünden mezun olmak.( görülen öğrenimlerin yurtdışında tamamlanması durumunda aday diplomalarının YÖK tarafınca onaylı olması gerekiyor.)

            Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ya da Maliye bölümlerinden birinden mezun olmak. (Öğrenimlerini yurtdışına tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

            Lisans seviyesinde eğitim veren fakültelerin İnşaat, Jeodezi ve Fotoğrametri, Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre ve Kimya

            Mühendisliği ile Mimarlık bölümlerinden mezun olmuş olmak. (Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının da YÖK tarafından onaylanmış olması gerekiyor.)

            Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve belirtilen puan türleri ile 100 tam puan üzerinden sınav komisyonunca belirlenen taban puanları almış olmak.

            Herhangi bir kamu ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış ya da çalışıyor olarak gözükmemek.

            Lise, Meslek Lisesi ya da dengi okul mezun adaylarının C veya E, Meslek Yüksek Okulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Lisans düzeyinden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu adaylar adına B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak.
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            Haberler Memurlar Onlarca belediye en az 4000 TL maaşla yüzlerce itfaiye eri ve zabıta memuru alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar