HSK yetki kararnamesi 9 Temmuz! HSK hakim atama listesi Resmi Gazete! Görev yeri değişen hakimler!

HSK hakim atama listesi 9 Temmuz! HSK yetki kararnamesinin ardından gözler görev yeri değişen hakimlere çevrildi. Yargı teşkilatının merakla beklediği Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Yetki Kararnamesi, HSK Birinci Dairesi'nin gerçekleştirdiği toplantı sonrası tamamlandı. Böylelikle birçok şehirde yeni atamalar gerçekleştirildi. İşte; görev yeri değişen hakimler hakkında merak edilen bilgiler!
HSK HAKİM ATAMA LİSTESİ YAYINLANDI MI?
HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 575 Adli Yargı ve 467 İlk Derece Mahkemeleri Hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesinin tamamlandığını açıkladı.
HSK Birinci Dairesi'nce, 25 Mayıs'ta Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Yaz Kararnamesi ilan edildi. Kararname ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 Hakim ve Savcının görev yeri değiştirildi ve ardından gözler Yetki Kararnamesi'ne çevrildi.
Talep toplama işlemi yaklaşık 20 gün önce tamamlandı ve HSK Genel Sekreterliği gelen talepler üzerinde ki incelemelerini tamamladı. HSK Birinci Dairesi bugün saat 10.30'da Yaz Yetki Kararnamesi'ne son şeklini vermek üzere toplandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan HSK Genel Kurulu kararına göre, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova bölge idare mahkemesi yönünden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlandı. Eskişehir de bölge idare mahkemesi yönünden Ankara Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlandı.