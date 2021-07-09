HSK yetki kararnamesi 9 Temmuz! HSK hakim atama listesi Resmi Gazete! Görev yeri değişen hakimler!

Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya da bölge idare mahkemesi yönünden İzmir yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlandı. Kütahya, vergi idare mahkemesi yönünden ise Manisa Vergi Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Eskişehir Vergi Mahkemesi yargı alanına bağlandı. Ayrıca yeni kurulan ve mevcut bulunan asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin HSK Genel Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni kurulan Alanya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Manisa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ asliye ticaret mahkemeleri ile mevcut bulunan Adana, Ankara, Ankara Batı, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, İskenderun, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Karşıyaka, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri belirlendi.

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