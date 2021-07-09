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    • 09.07.2021 09:41
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    Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu ne zaman 2021? 1000 hakim ve savcı alımı başvuru şartları ve alım yapılacak iller!

    Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın hemen ardından Adalet bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı hangi illerde olacak? Sorularının cevabı merak edilmeye başladı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    -Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? 2021 1000 hakim savcı alımı hangi illerde olacak?

    1000 hakim ve savcı alımı ne zaman 2021? Sorusu arama motorlarında merak edilerek araştırılıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün hakim ve savcı alımına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar sonrası detaylar merak edilmeye başlandı. Bakan Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." açıklamasında bulundu. Peki, Adalet bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru ne zaman? 1000 hakim ve savcı alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...

    ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN?

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." açıklamasında bulundu.

    Gül, hukukçuluğun yazılı kanunların ezberlenmesi olmadığını, bir metodolojiye ve muhakemeye sahip olma yeteneği olduğunu söyledi.

    ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    1000 hakim ve savcı alımı başvuruları henüz beli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

        ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLMA ŞARTLARI NELER?

        Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

        Türk vatandaşı olmak,

        Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

        Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

        Kamu haklarından yasaklı olmamak,

        Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

        Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

        Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

        Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

        Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

        Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.
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        Haberler Memurlar Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu ne zaman 2021? 1000 hakim ve savcı alımı başvuru şartları ve alım yapılacak iller!