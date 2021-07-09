Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu ne zaman 2021? 1000 hakim ve savcı alımı başvuru şartları ve alım yapılacak iller!

1000 hakim ve savcı alımı ne zaman 2021? Sorusu arama motorlarında merak edilerek araştırılıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün hakim ve savcı alımına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar sonrası detaylar merak edilmeye başlandı. Bakan Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." açıklamasında bulundu. Peki, Adalet bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru ne zaman? 1000 hakim ve savcı alımı şartları nelerdir? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." açıklamasında bulundu.
Gül, hukukçuluğun yazılı kanunların ezberlenmesi olmadığını, bir metodolojiye ve muhakemeye sahip olma yeteneği olduğunu söyledi.
ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
1000 hakim ve savcı alımı başvuruları henüz beli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.