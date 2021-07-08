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    • Memurlar
    • 08.07.2021 06:37
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    • 08.07.2021 13:38
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    personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları AÇIKLANDI! MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı 2021

    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Öğretmen olmak isteyen binlerce vatandaş, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak için mülakatlara giriş yapmıştı. Bu bağlamda, öğretmen adayları PBS üzerinden mülakat sonuçlarını öğrenebilme şansına sahip olacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak alımlar öncesinde mülakat sonuçları kritik bir öneme sahip. Peki, 2021 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? İşte sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı 2021!

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı 2021?

    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilip araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında MEB'den açıklama gelmişti. Bu bağlamda, öğretmen adayları mülakat sonuçlarını PBS üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2021 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? İşte sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı 2021!



    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre 'Sözleşmeli Öğretmenlik' mülakat sonuçları 8 Temmuz tarihinde http://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

    E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

    MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÖZLÜ MÜLAKATLARA İTİRAZLAR NE ZAMAN ALINACAK?

    Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakat sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İtirazlara sonuçlar 2 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırılacak

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

    Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama tercihlerinin alınmasının ardından sonuçlar ise 8 Eylül'de adayların erişimine açılacak.

        TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

        2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

        3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

        4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

        5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

        6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

        7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan;

        Not 6: Bu durumda olan adayların sözlü sınava katılma yönündeki taleplerine ilişkin dilekçeler ile belgeleri il millî eğitim müdürlüklerince aynı gün DYS ortamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. personel.meb.gov.tr Sayfa 9 bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

        8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
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        Haberler Memurlar personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları AÇIKLANDI! MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı 2021