personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları AÇIKLANDI! MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı 2021

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilip araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında MEB'den açıklama gelmişti. Bu bağlamda, öğretmen adayları mülakat sonuçlarını PBS üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2021 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? İşte sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı 2021!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre 'Sözleşmeli Öğretmenlik' mülakat sonuçları 8 Temmuz tarihinde http://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.
E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI
SÖZLÜ MÜLAKATLARA İTİRAZLAR NE ZAMAN ALINACAK?
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakat sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İtirazlara sonuçlar 2 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırılacak
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama tercihlerinin alınmasının ardından sonuçlar ise 8 Eylül'de adayların erişimine açılacak.