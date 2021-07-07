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    • Memurlar
    • 07.07.2021 12:57
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    • Son Güncelleme:
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    • 07.07.2021 12:57
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    Memur olmak isteyenlere müjde! Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 memur alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı şartlar…

    Memur olma hayali ile yanıp tutuşan yüzbinlerce kişiye müjdeli haber geldi ve Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 memur alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre alım yapılacak iller de belli oldu, personeller sözleşmeli olarak çalışacak. Taşra teşkilatına bağlı gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde muayene memuru olarak istihdam edilecek olan Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı şartları neler? Bugün başlayan Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zamana kadar devam edecek, nasıl yapılır? Sınav ve sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Memur olmak isteyenlere müjde!

    Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 75 sözleşmeli memur sözlü sınav ile açıktan atama suretiyle alınacak. Ticaret Bakanlığı personel alımının başvuru, sınav ve sonuç sürecinin yanı sıra başvuru şartları da haberimizde yer alıyor.

    TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli muayene memuru alımı yapacak. Sözleşmeli muayene memurları için alım yapılacak iller Ağrı, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis ve Şırnak olarak belirlendi.


    TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular dijital ortamda 07.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
    edilmeyecek. Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacak.

    TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

    c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

    ç) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak

        BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

        SINAV NASIL OLACAK?

        Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu örenim dalı itibarı ile bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

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