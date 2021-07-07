Memur olmak isteyenlere müjde! Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 memur alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı şartlar…

Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 75 sözleşmeli memur sözlü sınav ile açıktan atama suretiyle alınacak. Ticaret Bakanlığı personel alımının başvuru, sınav ve sonuç sürecinin yanı sıra başvuru şartları da haberimizde yer alıyor.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli muayene memuru alımı yapacak. Sözleşmeli muayene memurları için alım yapılacak iller Ağrı, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis ve Şırnak olarak belirlendi.
TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular dijital ortamda 07.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecek. Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacak.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak