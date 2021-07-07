Memur olmak isteyenlere müjde! Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 memur alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı şartlar…

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.



SINAV NASIL OLACAK?



Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu örenim dalı itibarı ile bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.