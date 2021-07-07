Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin alım şartlarıyla ilgili detaylar ilanda açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alım ilanı başvurusu için bilgiler

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştınlabilmelerine İlişkin Kanun

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlı k, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat kanştnina, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Özel hayata ve özel hayatın gizliliğine, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hükümlü olmamak ve bu suçlardan hakkında devam

etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Erkek adayların; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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