Bekçi olmak isteyen vatandaşlar ilanlarla ilgili yaşanan son gelişmeleri Polis Akademisi'nin duyuru sayfasından takip ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından dönem dönem bekçi ve polis alımlarına ilişkin yeni açıklamalar geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son duyurular için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları açıklandı mı? 2021 EGM PA son gelişmeler nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.