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    • Memurlar
    • 07.07.2021 10:24
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    • 07.07.2021 10:27
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    92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? EGM - 2021 ÖGG özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    Gündemde yoğun bir şekilde 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 92. Dönem Özel Güvenlik sınavının sonuçları binlerce kişi tarafından merak edilir oldu. 92. Dönem Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınav soruları ve cevaplarının yayınlanmasından sonra gözler sonuçlara çevrildi. Bu yönde kariyer yapmak isteyen ve sınava katılan binlerce aday EGM - 2021 ÖGG özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı sorgulamasını yapıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? EGM - 2021 ÖGG özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 13 Haziran'da düzenlediği sınava katılan vatandaşlar şimdi sonuçları meraklı gözlerle takip ediyor ve resmi açıklamanın yapılıp yapılmadığını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    92. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    13 Haziran'da yapılan 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte sonuç sorgulama sayfası;

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    92. ÖGG SONUÇLARI BU SAYFADA YER ALACAK

        ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?

        5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

        ● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        ● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

        ● 18 yaşını doldurmuş olmak.

        2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

        3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

        ● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

        ● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

        ● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? EGM - 2021 ÖGG özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı!