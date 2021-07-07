92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? EGM - 2021 ÖGG özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 13 Haziran'da düzenlediği sınava katılan vatandaşlar şimdi sonuçları meraklı gözlerle takip ediyor ve resmi açıklamanın yapılıp yapılmadığını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
92. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Haziran'da yapılan 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte sonuç sorgulama sayfası;
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
92. ÖGG SONUÇLARI BU SAYFADA YER ALACAK