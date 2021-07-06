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    • Memurlar
    • 06.07.2021 15:19
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    • 06.07.2021 15:19
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    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2021! PBS Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak?

    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2021 yılında en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı, öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. Binlerce öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak için mülakatlara giriş yapmıştı. Öğretmen adayları mülakat sonuçlarını PBS üzerinden öğrenebilecek. Peki; 2021 PBS sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2021! MEBBİS Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak?

    2021 PBS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? Öğretmen olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına giriş yapmıştı. 1-6 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak alımlar öncesi son aşamaya da giriş yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; 2021 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için verilen tarih bilgisine göre; sonuçlar 8 Temmuz 2021 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarını E-Devlet veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenmek mümkün olacak.

    TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

    2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

    3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

        4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

        5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

        6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

        7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan;

        Not 6: Bu durumda olan adayların sözlü sınava katılma yönündeki taleplerine ilişkin dilekçeler ile belgeleri il millî eğitim müdürlüklerince aynı gün DYS ortamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. personel.meb.gov.tr Sayfa 9 bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

        8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
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