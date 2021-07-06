Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2021! PBS Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak?

2021 PBS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? Öğretmen olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına giriş yapmıştı. 1-6 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak alımlar öncesi son aşamaya da giriş yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; 2021 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için verilen tarih bilgisine göre; sonuçlar 8 Temmuz 2021 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarını E-Devlet veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenmek mümkün olacak.
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.