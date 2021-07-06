Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2021! PBS Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak?

2021 PBS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? Öğretmen olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına giriş yapmıştı. 1-6 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak alımlar öncesi son aşamaya da giriş yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; 2021 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?