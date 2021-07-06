MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2021!

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2021 yılında en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı, öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. Binlerce öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak için mülakatlara giriş yapmıştı. Öğretmen adayları mülakat sonuçlarını PBS üzerinden öğrenebilecek. Peki; 2021 PBS sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hakkında merak edilen bilgiler!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için verilen tarih bilgisine göre; sonuçlar 8 Temmuz 2021 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarını E-Devlet veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenmek mümkün olacak.
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.