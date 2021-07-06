MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2021!

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2021 yılında en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı, öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. Binlerce öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak için mülakatlara giriş yapmıştı. Öğretmen adayları mülakat sonuçlarını PBS üzerinden öğrenebilecek. Peki; 2021 PBS sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hakkında merak edilen bilgiler!