İBB zabıta alımı sınavı ne zaman, saat kaçta? İBB 278 zabıta alımı KPSS taban tavan puan ne kadar?

İBB 278 zabıta alımı için sınav başlıyor! İBB zabıta alımı sınavı ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. İBB 278 zabıta alımı KPSS taban tavan puan ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 278 kişilik boş kadroya zabıta alımı yapacağını bildirmişti. Peki; İBB zabıta alımı sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
İBB ZABITA ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınav, 7/7/2021 tarihinde 10.30 – 12.30 saatleri arasında Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.
İBB ZABITA ALIMI KPSS TABAN TAVAN PUANLAR!
Lise Mezunu Puanlar: Taban Puan - 77,53380 ve Tavan Puan - 94,17719
Ön Lisans Mezunu Puanlar: Taban Puan - 60,04704 ve Tavan Puan - 88,12886
Lisans Mezunu Puanlar: Taban Puan - 83,02985 ve Tavan Puan - 90,99512