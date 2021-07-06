İBB zabıta alımı sınavı ne zaman, saat kaçta? İBB 278 zabıta alımı KPSS taban tavan puan ne kadar?

İBB 278 zabıta alımı için sınav başlıyor! İBB zabıta alımı sınavı ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. İBB 278 zabıta alımı KPSS taban tavan puan ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 278 kişilik boş kadroya zabıta alımı yapacağını bildirmişti. Peki; İBB zabıta alımı sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!