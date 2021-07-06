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    • Memurlar
    • 06.07.2021 11:01
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    • 06.07.2021 11:01
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    İBB zabıta alımı sınavı ne zaman, saat kaçta? İBB 278 zabıta alımı KPSS taban tavan puan ne kadar?

    İBB zabıta alımı sınavı ne zaman, saat kaçta? İBB 278 zabıta alımı için sınav tarihi geldi çattı. Sınava girmeye hak kazanan adaylar duyuruldu. İBB zabıta alımı KPSS taban tavan puan ne kadar? Yazılı sınavın ardından uygulamalı sınav yapılacak ve bunun ardından kadrolara girmeye hak kazanan adaylar belli olacak. Peki; 2021 İBB zabıta alımı sınavı ne zaman? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İBB zabıta alımı sınavı ne zaman, saat kaçta?

    İBB 278 zabıta alımı için sınav başlıyor! İBB zabıta alımı sınavı ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. İBB 278 zabıta alımı KPSS taban tavan puan ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 278 kişilik boş kadroya zabıta alımı yapacağını bildirmişti. Peki; İBB zabıta alımı sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

    İBB ZABITA ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

    Yazılı sınav, 7/7/2021 tarihinde 10.30 – 12.30 saatleri arasında Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

    İBB ZABITA ALIMI KPSS TABAN TAVAN PUANLAR!

    Lise Mezunu Puanlar: Taban Puan - 77,53380 ve Tavan Puan - 94,17719

    Ön Lisans Mezunu Puanlar: Taban Puan - 60,04704 ve Tavan Puan - 88,12886

    Lisans Mezunu Puanlar: Taban Puan - 83,02985 ve Tavan Puan - 90,99512

        UYGULAMALI SINAV NE ZAMAN?

        Zabıta Memuru kadroları için uygulamalı sınav ise 12/7/2021 – 6/8/2021 tarihleri arasında, Zabıta Dairesi Başkanlığı Zeytinburnu yerleşkesinde (Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Zeytinburnu İstasyonu karşısı) gerçekleştirilecek.

        İBB ZABITA ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI!

        22 bin 15 kişilik aday sayısından sadece 1386 aday KPSS sıralamasına göre belirlenerek Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu KPSS puanları belli oldu.

        Sıralamaya giren 1386 aday, 7/7/2021 tarihinde yazılı sınava ve 12/7/2021 – 6/8/2021 tarihleri arası mesai günlerinde yapılacak uygulamalı sınava alınacak.

        İBB ZABITA ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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