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    • Memurlar
    • 05.07.2021 09:49
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    • 05.07.2021 10:21
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    Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu?

    Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 5 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli olacak. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar

    Zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

    Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli oluyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazanacak. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en memur emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar sabah saatleriyle hız kazandı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte son gelişmeler

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.

    Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

    İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;

    TAHMİN 7.66

    Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek.

    Yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.

        ERKEN MAAŞ

        Memur emeklileri maaşlarını ayın başında zamsız alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek. Maaş zamanı Kurban Bayramı'na denk geldiği için, erken ödeme de gündemde.

        SSK'lar 17-26, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da zamlı maaşlarını cebine koyacak.

        1.100 TL İKRAMİYE

        Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin 100 liralık ikramiye, 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

            TOPLU SÖZLEŞME

            Ağustos da memur emeklileri için toplu sözleşme ayı olacak. 2022 ve 2023 yıllarının maaş zamlarının belirleneceği toplu sözleşmede, ayrıca emeklilerin gelirini artıracak pek çok talep de masaya yatırılacak.
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