Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? Bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli oluyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazanacak. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en memur emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar sabah saatleriyle hız kazandı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte son gelişmeler

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;