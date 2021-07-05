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    • Memurlar
    • 05.07.2021 11:57
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    • 05.07.2021 11:57
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    TBMM Başkanlığı'na 35 personel alımı yapılacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan TBMM Başkanlığı'na 35 personel alım ilanı dikkat çekti.

    TBMM Başkanlığı'na 35 personel alımı yapılacak

    TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin bakıcı anne, psikolog ve anaokulu öğretmeni olarak istihdam edileceği duyuruldu.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte TBMM Başkanlığı personel alım ilanı başvurusu için bilgiler

    ARANAN ŞARTLAR
    Sınava başvuruda bulunacak adayların;
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
    b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları,
    gerekmektedir.

    BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
    Başvurular, 05.07.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
    Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecek olup belge ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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