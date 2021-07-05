TBMM Başkanlığı'na 35 personel alımı yapılacak

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin bakıcı anne, psikolog ve anaokulu öğretmeni olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TBMM Başkanlığı personel alım ilanı başvurusu için bilgiler

ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları,

gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 05.07.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecek olup belge ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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