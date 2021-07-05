Son dakika: Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen maaşı kaç TL olacak?

Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 5 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli olacak. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.
İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;
TAHMİN 7.66
Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek.
Yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.