Son dakika: Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen maaşı kaç TL olacak?

Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 5 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli olacak. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.

İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;