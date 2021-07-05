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    • Memurlar
    • 05.07.2021 12:25
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    • 05.07.2021 12:59
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    İBB zabıta alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Temmuz ayı İBB zabıta alımı sonuçları isim listesi!

    İBB zabıta alımı sonuçları isim listesi erişime açılıyor. 2021 Temmuz ayı İBB zabıta alımı sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alımları için başvuru dönemi 27 Haziran tarihinde sona erecek. Başvurusu kabul edilen adaylar ise sınava giriş yapacak. Peki; İBB zabıta alımı sonuçları açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    İBB zabıta alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Temmuz ayı İBB zabıta alımı sonuçları isim listesi!

    İBB zabıta alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Temmuz ayı İBB zabıta alımı sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adayların başvurduğu zabıt alım süreci 27 Haziran tarihinde sona ermişti. Başvuruların ardından sınava girecek adayların yeri belli olacak. Peki; İBB zabıta alımı sonuçları açıklandı mı?

    İBB ZABITA ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Zabıta Memuru Alımları lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar içerisinden yapılacak. Bu kapsamda Lise Mezunu 155 kişi, Ön Lisans Mezunu 43 Kişi ve Lisans mezunu 80 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

    DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

    İBB adayları KPSS Puanına göre değerlendirecek. En yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana kadar yapılacak sıralama ile kadro sayısının 5 katı kadar aday yani 1390 kişi belirlenerek sınav yapılacak.

        İBB ZABITA ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alımları 27 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olup İBB adayları çok fazla bekletmeden sonuçları 5 Temmuz 2021 tarihinde açıklayacaktır.

        Sonuçlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

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