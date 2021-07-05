İBB zabıta alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Temmuz ayı İBB zabıta alımı sonuçları isim listesi!

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

İBB adayları KPSS Puanına göre değerlendirecek. En yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana kadar yapılacak sıralama ile kadro sayısının 5 katı kadar aday yani 1390 kişi belirlenerek sınav yapılacak.