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    • 04.07.2021 10:54
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    • 04.07.2021 10:54
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    İstanbul Gelişim Üniversitesi 35 öğretim görevlisi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi 35 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Gelişim Üniversitesi 35 öğretim görevlisi alacak

    İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Gelişim Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    -Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)
    -2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi
    -Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak
    "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir).
    -Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
    -ALES Belgesi
    -Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).
    -YÖK Formatlı Özgeçmiş
    -SGK 4A Hizmet Dökümü

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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