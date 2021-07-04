Aile Bakanlığı duyurdu! En az ilköğretim mezunu kamuya binlerce memur işçi personel alınıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Aile Bakanlığı Kamu İlanlarını yayımladı. Bakanlıklar, Belediyeler ve Kamu Kurumları değişik kadrolarda 3250 kişilik kadro ile memur işçi alımı yapacaklar. Aile Bakanlığı kamu ilanları üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru için adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Her kurum ve kadro için adaylar başvurularını kurumun belirttiği şekilde online veya şahsen gerçekleştirecekler. Başvuru için Aile Bakanlığı Kamu ilanları sitesinin aşağıdaki bağlantı üzerinden inceleyebilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.