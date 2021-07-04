Aile Bakanlığı duyurdu! En az ilköğretim mezunu kamuya binlerce memur işçi personel alınıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Aile Bakanlığı Kamu İlanlarını yayımladı. Bakanlıklar, Belediyeler ve Kamu Kurumları değişik kadrolarda 3250 kişilik kadro ile memur işçi alımı yapacaklar. Aile Bakanlığı kamu ilanları üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru için adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Her kurum ve kadro için adaylar başvurularını kurumun belirttiği şekilde online veya şahsen gerçekleştirecekler. Başvuru için Aile Bakanlığı Kamu ilanları sitesinin aşağıdaki bağlantı üzerinden inceleyebilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
ALIM YAPACAK BİRİMLER:
Aile Bakanlığı üzerinde yayımlanan ilanlara göre kamuya Bakanlıklar, Kamu Kurumları, Belediyeler ve Üniversiteler tarafından 3250 memur ve personel alımı yapılacak.
Alım Yapacak Bakanlıklar:
Milli Savunma Bakanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı,
Alım Yapacak Belediyeler:
Sarkışla Belediyesi,
Kadıköy Belediyesi,
Akıncılar Belediyesi,
Osmaneli Belediyesi,
Van Büyükşehir Belediyesi,
Çorum Bayat Belediyesi,
Altınekin Belediyesi,
Ankara Çankaya Belediyesi,
Karaburun Belediyesi,
Gediz Belediyesi,
Azatlı Belediyesi,
Karasu Belediyesi,
Yozgat Çayıralan Belediyesi,
Alay Belediyesi,
Güngören Belediyesi,
Marmaris Belediyesi,
Mersin Büyükşehir Belediyesi,
Eğil Belediyesi,
Yıldıztepe Belediyesi,