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    • Memurlar
    • 04.07.2021 12:41
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    • 04.07.2021 12:41
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    Aile Bakanlığı duyurdu! En az ilköğretim mezunu kamuya binlerce memur işçi personel alınıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları

    Aile Bakanlığı kamu ilanlarını duyurdu. Aile Bakanlığı kamu ilanları evresinde yayımlanmış olan memur personel alımı ilanlarına göre kamuya 3250 kişilik kadro ile memur alımı, personel alımı ve işçi alımı yapılacak. Alımlar en az ilköğretim mezunu adaylar içerisinden yapılacak olup alakalı ilanlara kadın ve erkek adaylar müracaat yapabilecekler. Aile Bakanlığı kamu ilanları üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru için adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Peki hangi kurum ve bakanlık kaç memur alımı yapacak? Kimler müracaat yapabilecek?

    takvim.com.tr
    Aile Bakanlığı duyurdu! Kamuya binlerce memur işçi personel alınıyor

    Aile Bakanlığı Kamu İlanlarını yayımladı. Bakanlıklar, Belediyeler ve Kamu Kurumları değişik kadrolarda 3250 kişilik kadro ile memur işçi alımı yapacaklar. Aile Bakanlığı kamu ilanları üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru için adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Her kurum ve kadro için adaylar başvurularını kurumun belirttiği şekilde online veya şahsen gerçekleştirecekler. Başvuru için Aile Bakanlığı Kamu ilanları sitesinin aşağıdaki bağlantı üzerinden inceleyebilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

    ALIM YAPACAK BİRİMLER:

    Aile Bakanlığı üzerinde yayımlanan ilanlara göre kamuya Bakanlıklar, Kamu Kurumları, Belediyeler ve Üniversiteler tarafından 3250 memur ve personel alımı yapılacak.

    Alım Yapacak Bakanlıklar:

    Milli Savunma Bakanlığı,

    Tarım ve Orman Bakanlığı,

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

    Adalet Bakanlığı,

    Alım Yapacak Belediyeler:

    Sarkışla Belediyesi,

    Kadıköy Belediyesi,

    Akıncılar Belediyesi,

    Osmaneli Belediyesi,

    Van Büyükşehir Belediyesi,

    Çorum Bayat Belediyesi,

    Altınekin Belediyesi,

    Ankara Çankaya Belediyesi,

    Karaburun Belediyesi,

    Gediz Belediyesi,

    Azatlı Belediyesi,

    Karasu Belediyesi,

    Yozgat Çayıralan Belediyesi,

    Alay Belediyesi,

    Güngören Belediyesi,

    Marmaris Belediyesi,

    Mersin Büyükşehir Belediyesi,

    Eğil Belediyesi,

    Yıldıztepe Belediyesi,

        İLANINA GÖRE KADRO DAĞILIMI:

        İLANINA GÖRE KADRO DAĞILIMI:

        İLANINA GÖRE KADRO DAĞILIMI:

            İLANINA GÖRE KADRO DAĞILIMI:

            BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

            Aile Bakanlığı kamu ilanları üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru için adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Her kurum ve kadro için adaylar başvurularını Kurumun belirttiği şekilde online veya Şahsen gerçekleştirecekler. Başvuru için Aile Bakanlığı Kamu ilanları sitesinin aşağıdaki bağlantı üzerinden inceleyebilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

            AİLE BAKANLIĞI KAMU İLANLARI: https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/
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            Haberler Memurlar Aile Bakanlığı duyurdu! En az ilköğretim mezunu kamuya binlerce memur işçi personel alınıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları