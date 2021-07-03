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    • Memurlar
    • 03.07.2021 08:32
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    • 03.07.2021 08:32
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    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor | Öğretim üyesi alım ilanları

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Açıklama geldi: Onlarca kişi alınacak

    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı başvurusu için bilgiler:

    Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

    Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;
    Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:
    • Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),
    • Özgeçmiş,
    • Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)),
    • Yabancı dil belgesi,
    • Yayın listesi,
    • 2 (iki) adet fotoğraf,
    • Kimlik fotokopisi,
    • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

    İlana gitmek için tıklayınız

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    Haberler Memurlar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor | Öğretim üyesi alım ilanları