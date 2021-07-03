28. dönem POMEM polis alımı ne zaman başlar? EGM PA POMEM polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

28. dönem POMEM polis alımı ne zaman başlar? EGM PA POMEM polis alımı ne zaman sorusuna arama motorlarında sık sık yanıt aranıyor. Polis olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar EGM PA polis alımı ilanlarını yakından takip ediyor. 27. dönem alımlarında süreç devam ederken, gözler 28. dönem POMEM polis alımına çevrildi. Peki; 28. dönem POMEM polis alımı ne zaman?
28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?
28. dönem POMEM polis alımına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
POMEM TABAN PUAN KAÇ OLACAK?
Polis Memuru Adayı alımları YKS TYT puanı ile yapılıyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda 250 ile 260 puan arasında değişmektedir. 2021 yılında yapılacak PMYO alımları için taban puan 260 olarak beklenmektedir.
EGM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),