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    • Memurlar
    • 03.07.2021 17:04
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    • 03.07.2021 17:04
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    28. dönem POMEM polis alımı ne zaman başlar? EGM PA POMEM polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

    28. dönem POMEM polis alımı ne zaman başlar? EGM PA POMEM polis alımı başvuru tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. POMEM polis alımı için gözler başvuru dönemine çevrildi. 2021 yılında 28. döneminin yapılması beklenen POMEM polis alımı için EGM PA duyurusu bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurular Aralık ayında alınmıştı. POMEM polis alımı için KPSS taban puanı bulunuyor. Peki; 28. dönem POMEM polis alımı ne zaman başlar?

    takvim.com.tr
    28. dönem POMEM polis alımı ne zaman başlar? EGM PA POMEM polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

    28. dönem POMEM polis alımı ne zaman başlar? EGM PA POMEM polis alımı ne zaman sorusuna arama motorlarında sık sık yanıt aranıyor. Polis olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar EGM PA polis alımı ilanlarını yakından takip ediyor. 27. dönem alımlarında süreç devam ederken, gözler 28. dönem POMEM polis alımına çevrildi. Peki; 28. dönem POMEM polis alımı ne zaman?

    28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

    28. dönem POMEM polis alımına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    POMEM TABAN PUAN KAÇ OLACAK?

    Polis Memuru Adayı alımları YKS TYT puanı ile yapılıyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda 250 ile 260 puan arasında değişmektedir. 2021 yılında yapılacak PMYO alımları için taban puan 260 olarak beklenmektedir.

    EGM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

    ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

    Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

    d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
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