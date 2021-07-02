SYD Vakfı iş ilanı başvuru şartları! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı personel alınacak! Başvurular…

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı personel alınacağı duyurusu gündemde büyük ilgi görüyor. Kastamonu Devrekani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 08.30-17.30 saatleri arasında çalışacak daimi büro memuru alınacak. Başvurular ise 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. İşte SYD Vakfı iş ilanı başvuru şartları…
SYD VAKFI IŞ ILANI BAŞVURU ŞARTLARI
Devrekani ilçe sınırlarında son iki yıl ikamet ediyor olmak
18 yaşını bitirmiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak
Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2019 – 2020 yılı KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak
Üniversitelerin en az 4 yıllık Halkla İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik lisans programları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarından birinden mezun olmak
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Vakfın işlerini yürütecek düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmak
En az 2 yıl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışmış olmak
Mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak
Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütecelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.
Erkek adaylar için askerlikten muaf ya da askerliğini tamamlamış olmak
Devrekani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütecelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.