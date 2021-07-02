SYD Vakfı iş ilanı başvuru şartları! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı personel alınacak! Başvurular…

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2019 – 2020 yılı KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak

Üniversitelerin en az 4 yıllık Halkla İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik lisans programları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarından birinden mezun olmak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Vakfın işlerini yürütecek düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmak

En az 2 yıl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışmış olmak

Mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak

Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütecelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.

Erkek adaylar için askerlikten muaf ya da askerliğini tamamlamış olmak

Devrekani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütecelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.