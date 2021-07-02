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    • Memurlar
    • 02.07.2021 09:37
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    • 02.07.2021 09:37
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    SYD Vakfı iş ilanı başvuru şartları! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı personel alınacak! Başvurular…

    İşsiz olan yüzbinlerce genç SYD Vakfı iş ilanı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı personel alınacağının duyurulması ve SYD Vakfı’nda çalışacak 18-35 yaş arası kişilerden başvurular alınacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışmak isteyenler başvurularını nereden ve nasıl yapacak? SYD Vakfı iş ilanı için hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    SYD Vakfı iş ilanı başvuru şartları!

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı personel alınacağı duyurusu gündemde büyük ilgi görüyor. Kastamonu Devrekani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 08.30-17.30 saatleri arasında çalışacak daimi büro memuru alınacak. Başvurular ise 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. İşte SYD Vakfı iş ilanı başvuru şartları…

    SYD VAKFI IŞ ILANI BAŞVURU ŞARTLARI

    Devrekani ilçe sınırlarında son iki yıl ikamet ediyor olmak

    18 yaşını bitirmiş olmak

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

    Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2019 – 2020 yılı KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak

    Üniversitelerin en az 4 yıllık Halkla İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik lisans programları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarından birinden mezun olmak

    Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

    En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

    Vakfın işlerini yürütecek düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmak

    En az 2 yıl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışmış olmak

    Mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak

    Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütecelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.

    Erkek adaylar için askerlikten muaf ya da askerliğini tamamlamış olmak

    Devrekani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütecelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.

        BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK? İSTENEN BELGELER NELER?

        Özgeçmiş

        Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi

        Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi

        Devrekani İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak mülakat tarihi itibarıyla son 2 yıldır Devrekani İlçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge

        2019 – 2020 yılı KPSS P3 sonuç belgesi

        2 adet vesikalık fotoğraf

        Ehliyet fotokopisi

        Adli sicil belgesi

        Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi

        Bilgisayar sertifikası veya transkript

        Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu

        Adres: Kurtşeyh Mah. Şehit Teğmen Cemal Tepeli Cad. No:24/B Devrekani/Kastamonu

        Telefon: 0366 638 31 17

        E-Posta: devrekanisydv@hotmail.com
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