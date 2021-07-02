Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel temin sayfasından yayımlanan ilanlar sık sık takip ediliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere rütbeli asker alımı yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler MSB'nin personel temin sayfasından yapılan duyurular inceleniyor. Peki, sözleşmeli er, uzman erbaş ve astsubay alımı ne zaman? 2021 MSB personel temin tarihleri açıklandı mı? İşte son duyurular...

UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ile ilgili henüz Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Alım duyurusu olduğunda haberimizde olacaktır.

İşte uzman erbaş, astsubay ve subay alımı başvuru şartları;