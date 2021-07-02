İŞKUR çöktü mü? esube.iskur.gov.tr neden açılmıyor? İŞKUR sitesi açılmıyor!

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAKILIR?

İŞKUR'a TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş işleminin ardından karşınıza profil bölümü açılacak. 'İş Arayan' olarak giriş yaptığınız zaman 'İş İlanları' ve 'Bana Uygun İşler' seçenekleri karşınıza çıkacak. Bu butonlara basarak detaylı bir şekilde iş arayabilirsiniz.

Ekranınıza gelen iş arama kriterlerini kullanarak birçok iş ilanına ulaşabilirsiniz. Dilerseniz İŞKUR resmi sitesinden dilerseniz de ikamet ettiğiniz ilçede yer alan İŞKUR merkezinden ilanlara bakabilirsiniz.

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, kuruma kayıtlı olmanız gerekir. Daha önceden kayıt yaptıran bireyler, hesaplarının aktif kalması için iki senede bir İŞKUR online şubeye giriş yapması gerekiyor. Profili pasif olan üyeler durumunu aktif hale getirmek için 'Özgeçmiş' butonuna basarak tüm bilgilerini yeniden doldurup güncellemeleri gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra hesabınız aktif hale gelir.

İlanlara giriş yaptığınız zaman 'Başvuru Yap' seçeneğine basarak iş ilanına başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR'a üye olmak ve iş başvurusu yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

