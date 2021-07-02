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    • Memurlar
    • 02.07.2021 10:11
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    • 02.07.2021 10:11
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    92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere 92. Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Sınavıyla ilgili son gelişmeler adaylar tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Özel Güvenlik sınav sonuçlarına ilişkin son gelişmeler adaylar tarafından merakla araştırılırken gözler yapılan son açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde sınava katılan binlerce kişinin Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler

    92. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    13 Haziran'da yapılan 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte sonuç sorgulama sayfası;

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    92. ÖGG SONUÇLARI BU SAYFADA YER ALACAK

    ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?

    5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

    ● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        ● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

        ● 18 yaşını doldurmuş olmak.

        2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

        3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

            ● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

            ● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

            ● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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            Haberler Memurlar 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?