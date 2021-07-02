Özel Güvenlik sınav sonuçlarına ilişkin son gelişmeler adaylar tarafından merakla araştırılırken gözler yapılan son açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde sınava katılan binlerce kişinin Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler
92. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Haziran'da yapılan 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte sonuç sorgulama sayfası;
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?
5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.