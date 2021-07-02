Özel Güvenlik sınav sonuçlarına ilişkin son gelişmeler adaylar tarafından merakla araştırılırken gözler yapılan son açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde sınava katılan binlerce kişinin Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler

92. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Haziran'da yapılan 92. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte sonuç sorgulama sayfası;