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    • Memurlar
    • 01.07.2021 10:16
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    • 01.07.2021 10:27
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    OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama! ogm.gov.tr: 2021 OGM kura sonuçları nasıl öğrenilir?

    OGM işçi alımı kura sonuçları! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. İş sahibi olmak isteyenler İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların hemen aldından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 OGM kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

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    OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2021!

    OGM kura sonuçları sorgulama ekranı! 2021 OGM işçi alımı sonuçları kuraya başvuran adaylar tarafından sorgulanıyor. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr adresinden ulaşabilir ve sonuçları öğrenebilirsiniz. Peki, OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 OGM kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar!

    OGM KURA SONULARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

    İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

    Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.
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        Haberler Memurlar OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama! ogm.gov.tr: 2021 OGM kura sonuçları nasıl öğrenilir?