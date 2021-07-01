MSB 2.553 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı 2021 personel temin başvuru!

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı personel temin! 2021 MSB işçi alımı süreci başladı. İş sahibi olmak isteyen binlerce kişi İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Açıktan yapılacak alımlarda, başvuru sürecinin ardından kura çekilişi olacak. 2 bin 553 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuruda bulunabilecek. Pek MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığına (MSB) istihdam edilmek üzere 2 bin 553 açıktan işçi alınacak.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığın iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alımı yapılacak.
2 bin 553 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuruda bulunabilecek.
Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.
Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak.
- Sınava girecekleri belirlemek için kura çekilecek
Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek.