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    • Memurlar
    • 01.07.2021 12:04
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    • 01.07.2021 12:04
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    KPSS'li KPSS şartsız Temmuz ayı 2021 kamu memur personel alımları başvuru şartları ve ilanlar! İşte alım yapılacak kadrolar

    KPSS'li KPSS şartsız Temmuz ayı personel ve memur alım ilanları açıklandı. Bir çok kamu kurum veya kamu kuruluşu bünyesine merkezi atama veya açıktan atama yöntemi ile bünyesinde oluşan eksikliği veya yeni personel adayları için devamlı olarak memur personel alım ilanı yayımlamaktadırlar. Bu doğrultuda kamuya temmuz ayı memur personel alımları yapılacak ve eğitimini tamami tamamlamış ve artık hayata atılmak isteyen ve bir kariyer peşinde koşan adaylar Temmuz ayında iş sahibi olabililecek. Çünkü Temmuz ayında seçimlerin bitmesi ile birlikte bir çok kamu kurumu ve kamu kuruluşu bünyesine memur alımı ve personel alımı yapmaktadırlar.

    KPSS'li KPSS şartsız Temmuz ayı 2021 kamu memur personel alımları başvuru şartları ve ilanlar!

    Ülkemizde bulunana bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşu memur personel alımlarına devam etmektedir. Kamuya binlerce memur personel adayı alınacak. Memur Personel olma yolunda ilerleyen adayarın öncelikle bazı nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Bu sebeple adaylardan genel ve özel ntelikler aranmaktadır. Bu nitelikleri tamamını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde başvurularını gerçekleştirebilirler.

    ÖZEL ŞARTLAR:

    Adaylardan genel şartlara ek olarak pozisyon seviyesine göre veya niteliğine göre özel şartlarda aranıyor. Buna göre adaylardan, Eğitim Şartı, Yaş şartı, KPSS, Yabancı Dil Sınavları gibi nitelikler aranmakta ve adayların puan durumlarına bakılarak yapılan sıralayama göre adaylara Giriş sınavı yapılıyor. Adayların bu Giriş sınavından başarılı olmaları durumunda başvuruları geçerli sayılarak kadroya alınıyorlar.

    Eğitim Şartı: Adaylardın bu pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için pozisyonuna göre belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar. Kamuya alımlar en az lise mezunu olarak yapılamktadır. Ayrıca Ön Lisans mezunu olanların İlgili yüksekokullardan mezun olmuş olmaları ve Üniversite mezunu olanlar ilgili Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren kurumlarından mezun olmuş olmaları şarttır.

        Yaş Şartı: Herkezinde bildiği gibi kamuya alımlar belirli bir yaş sınırında yapılmaktadır. Askerli ilanlarda bu yaş sınırı 27 dir. Zabıta Memuru veya İnfaz Koruma memurluğu için 30 ve diğer kurumlar pozisyonuna göre bu sınırı 35 ten büyük olmamak şeklinde tutmaktadır.

        GENEL ŞARTLAR:

        Adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Herhangi bir kuruma mecburi hizmet şartı olmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranmaktadır.

        KPSS'li KPSS'siz Alımlar:

        Adaylardan bir çok ilan için KPSS şartı aranıyor. Ancak KPSS li KPSS siz memur alımı yapan kurumlarda mevcuttur. Yani bazı kurumlar düşük KPSS puanı ile veya KPSS şartı olmadan alım yapıyorlar, Genellikle Tübitak, Bazı belediyeler Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme ilanın veya Askerli ilanlarda KPSS şartı aranmıyor.

            Ancak Memur pozisyonları için adaylardan 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 50 puan ile, 60, 65, 70 veya 80 taban puanı ile alım yapılmaktadır. Buna göre lise mezunlarından KPSSP94, Ön Lisasns Mezunlarından KPSSP93 ve Lisans Mezunlarından KPSSP3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir.

            NASIL BAŞVURU YAPILIR?

            Adaylar başvurularını mutlaka son başvuru tarihine kadar belirtildiği şekilde yapmaları önerilmektedir.

            KAYNAK: işinolsa
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            Haberler Memurlar KPSS'li KPSS şartsız Temmuz ayı 2021 kamu memur personel alımları başvuru şartları ve ilanlar! İşte alım yapılacak kadrolar