KPSS'li KPSS şartsız Temmuz ayı 2021 kamu memur personel alımları başvuru şartları ve ilanlar! İşte alım yapılacak kadrolar

GENEL ŞARTLAR:

Adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Herhangi bir kuruma mecburi hizmet şartı olmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranmaktadır.