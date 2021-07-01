KPSS'li KPSS şartsız Temmuz ayı 2021 kamu memur personel alımları başvuru şartları ve ilanlar! İşte alım yapılacak kadrolar

Ülkemizde bulunana bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşu memur personel alımlarına devam etmektedir. Kamuya binlerce memur personel adayı alınacak. Memur Personel olma yolunda ilerleyen adayarın öncelikle bazı nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Bu sebeple adaylardan genel ve özel ntelikler aranmaktadır. Bu nitelikleri tamamını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde başvurularını gerçekleştirebilirler.
ÖZEL ŞARTLAR:
Adaylardan genel şartlara ek olarak pozisyon seviyesine göre veya niteliğine göre özel şartlarda aranıyor. Buna göre adaylardan, Eğitim Şartı, Yaş şartı, KPSS, Yabancı Dil Sınavları gibi nitelikler aranmakta ve adayların puan durumlarına bakılarak yapılan sıralayama göre adaylara Giriş sınavı yapılıyor. Adayların bu Giriş sınavından başarılı olmaları durumunda başvuruları geçerli sayılarak kadroya alınıyorlar.
Eğitim Şartı: Adaylardın bu pozisyonlara başvuru yapabilmeleri için pozisyonuna göre belirtilen eğitim seviyesinde olmak zorundadırlar. Kamuya alımlar en az lise mezunu olarak yapılamktadır. Ayrıca Ön Lisans mezunu olanların İlgili yüksekokullardan mezun olmuş olmaları ve Üniversite mezunu olanlar ilgili Fakültelerin 4 yıllık eğitim veren kurumlarından mezun olmuş olmaları şarttır.