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    • Memurlar
    • 01.07.2021 10:04
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    • 01.07.2021 10:04
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    Bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman? EGM ve PA bekçi alımı başvuru şartları neler? Alım yapılacak olan iller…

    Gündemde yoğun şekilde araştırılanlar arasında Bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman? Sorusu yer alıyor. Bu hayal ile yanıp tutuşan yüzbinlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) duyurularını yakından takip ediyor. En son İstanbul’da 400 kişi alım yapılmıştı, peki yeni bekçi alımı yapılacak mı, hangi illerde olacak? EGM ve PA bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman?

    Bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman? EGM ve PA bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı yeni alımların yapılacağı tarihi duyurdu mu, kaç kişi, hangi illerde olacak? Bekçilik hayali olan yüzbinlerce kişinin bu görevi yapabilmesi için bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. İşte bekçi alımına ilişkin tüm detaylar…

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    Güncel bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyuru sayfasından adaylara tek tek duyuruluyor. Yeni başvuru tarihi açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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