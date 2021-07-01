Bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman? EGM ve PA bekçi alımı başvuru şartları neler? Alım yapılacak olan iller…

Bekçi alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman? EGM ve PA bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı yeni alımların yapılacağı tarihi duyurdu mu, kaç kişi, hangi illerde olacak? Bekçilik hayali olan yüzbinlerce kişinin bu görevi yapabilmesi için bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. İşte bekçi alımına ilişkin tüm detaylar…
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Güncel bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyuru sayfasından adaylara tek tek duyuruluyor. Yeni başvuru tarihi açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.