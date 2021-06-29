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    • Memurlar
    • 29.06.2021 08:07
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    • 29.06.2021 08:07
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    ogm.gov.tr: OGM kura çekimi sonuçları 2021! OGM 5 bin işçi alımı kura çekimi saat kaçta? OGM kura çekiliş sonucu listesi!

    OGM kura çekimi ne zaman? Sorusu günün ilk saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. OGM 5 bin işçi alımı kura sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Başvurularını yapan vatandaşlar kura çekimine odaklanmış durumda. Adaylar sonuçlarını Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla ulaşılabilecek. Peki, OGM kura sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü kura çekimi saat kaçta? OGM 5 bin işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    ogm.gov.tr: OGM kura çekimi sonuçları 2021!

    2021 OGM kura sonuçları açıklandı mı? OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.) OGM kura sonuçları için tarih verildi.

    OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

    OGM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

    Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

        Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
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        Haberler Memurlar ogm.gov.tr: OGM kura çekimi sonuçları 2021! OGM 5 bin işçi alımı kura çekimi saat kaçta? OGM kura çekiliş sonucu listesi!