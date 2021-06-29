ogm.gov.tr: OGM kura çekimi sonuçları 2021! OGM 5 bin işçi alımı kura çekimi saat kaçta? OGM kura çekiliş sonucu listesi!

2021 OGM kura sonuçları açıklandı mı? OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.) OGM kura sonuçları için tarih verildi.