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    • Memurlar
    • 29.06.2021 18:10
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    • 29.06.2021 18:10
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    MSB işçi alımı başvuru ekranı 2021! MSB personel temin işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

    2021 MSB işçi alımı başvuru ekranı erişime açıldı! MSB personel temin işçi alımı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 2021 MSB işçi alımı başvuru şartları araştırması yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesine işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden alınacak başvurulara yoğun talep gösterilmeye başlandı. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınavın ardından kura çekilişiyle iş sahibi olmaya hak kazanan adaylar duyurulacak. İşte, MSB işçi alımı başvuru şartları ve başvuru sayfası hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    MSB işçi alımı başvuru ekranı 2021! MSB personel temin işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

    MSB işçi alımı başvuru ekranı 2021! MSB personel temin işçi alımı başvuruları başladı. İş sahibi olmak isteyen binlerce kişi, devlet kurumlarının yayınladığı ilanları takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kurum bünyesine işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru dönemi başlarken, İŞKUR üzerinden başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen adayların sistemde üyelik oluşturması gerekiyor. Peki; MSB işçi alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

    MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

    3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

    4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

    5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

    6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

    7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

    8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

    9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

    10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

    11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

        12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

        13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

        14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

        MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

        Açık iş gücü kontenjan dağılımını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

        İŞKUR üzerinden MSB'ye başvuruda bulunmak isteyen kişilerin öncelikle İŞKUR'da üyelik oluşturması gerekiyor. Ardından kendisine uygun alandaki işe buradan başvuru yapabilir.

        MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
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