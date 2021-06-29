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    • Memurlar
    • 29.06.2021 08:59
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    • 29.06.2021 08:59
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    MEF Üniversitesi 11 öğretim elemanı alıyor (Öğretim elemanı alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan MEF Üniversitesi 11 öğretim elemanı alım ilanı dikkat çekti.

    Resmen açıklandı! Alım yapılacak

    MEF Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi. İlanda şu bilgilere yer verildi:

    Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde "Flipped Learning" öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Mühendislik, Sanat Tasarım ve Mimarlık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.

    İstenen Belgeler:
    - Başvuru dilekçesi,
    - Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
    - YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
    - Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
    - Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
    - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

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