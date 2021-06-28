Onlarca belediye KPSS şartı olmadan yüzlerce personel alımı! İşte İŞKUR kurum dışı ilanları ve başvuru şartları detayları

Belediyeler personel alımı ilanlarını yayımladılar. KPSS şartı olmaksızın onlarca belediye farklı kadroda yüzlerce personel alacak. İşte ilanlar ve kadrolar. Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, en az okuryazar olmak, alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.
ALIM YAPACAK BELEDİYELER:
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.06.2021
Adana Feke Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 01.07.2021
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2021
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2021
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 29.06.2021