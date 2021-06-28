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    • Memurlar
    • 28.06.2021 11:43
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    • 28.06.2021 11:43
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    Onlarca belediye KPSS şartı olmadan yüzlerce personel alımı! İşte İŞKUR kurum dışı ilanları ve başvuru şartları detayları

    Belediyeler personel alımı ilanlarını yayımladılar. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanları için adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Bu yönde ilanlar İŞKUR resmi internet adresinin kurum dışı ilanları kısmında yayımlandı. Bu yönde belediye alımları onlarca farklı kadro için yapılacak. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Peki söz konusu olan alım yapacak belediyeler hangileri? Hangi kadrolarda personel alımı yapılacak?

    takvim.com.tr
    Onlarca belediye KPSS şartı olmadan yüzlerce personel alımı!

    Belediyeler personel alımı ilanlarını yayımladılar. KPSS şartı olmaksızın onlarca belediye farklı kadroda yüzlerce personel alacak. İşte ilanlar ve kadrolar. Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, en az okuryazar olmak, alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.

    ALIM YAPACAK BELEDİYELER:

    Gümüşhane Söğütlü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.06.2021

    Adana Feke Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 01.07.2021

    Tekirdağ Çorlu Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2021

    Tekirdağ Çorlu Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2021

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 29.06.2021

        Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.06.2021

        Sivas Şarkışla Belediyesi Memur Alım İlanı 30.07.2021

        Bilecik Osmaneli Belediyesi Memur Alım İlanı 14.07.2021

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 06.08.2021

        Sivas Akıncılar Belediyesi Memur Alım İlanı 29.07.2021

        Diyarbakır Eğil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 06.08.2021

        İller Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 02.07.2021

        Kütahya Gediz Belediyesi Memur Alım İlanı 30.07.2021

        Niğde Yıldıztepe Belediyesi Memur Alım İlanı 30.07.2021

        İstanbul Güngören Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 29.07.2021

        Muğla Marmaris Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 02.08.2021

        Niğde Alay Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 10.08.2021

        HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALINACAK?

        Söz konusu olan 17 belediye bünyesine,İşyeri Hekimi,
        İşçi,
        Şoför,
        Büro Elemanı,
        Süt İşleme Ustası,
        Mekanik Ustası,
        Mekanik Ustası,
        Oto Bakım Ustası,
        Bilgisayar Teknikeri,
        Özel Güvenlik Görevlisi ( 5 i Silahlı ),
        Bilgisayar Veya Yazılım Mühendisi,
        Asfalt Plent Operatörü,
        Finişer ( Asfalt serim ) Operatörü,
        İnşaat Teknikeri,
        Satın Alma ve Ambar Personeli,


            Asfalt İşçisi,
            Şehir Plancısı,
            Çevre Mühendisi,
            İnşaat Mühendisi,
            Kaldırım, Bordür, Taş usta yardımcısı,
            Kaldırım, Bordür, tas Ustası,
            harita Mühendisi,
            Mekanik ustası,
            İş Makinası Elektrik ustası,
            Elektrik Ustası,
            harita Teknikeri,
            Şoför ( Silindir ),
            Treyler Operatörü,
            Şoför Vidanjör,
            Su Tesisat Ustası,
            Paletli Kepçe Operatörü,
            Kazıcı Yükleyici Operatörü,
            Kaynakçı,
            Güvenlik Görevlisi,
            Elektrikçi,
            Beden İşçisi,
            Temizlik Görevlisi,
            Aşçı Yardımcısı,
            Bulaşıkçı,
            Beden İşçisi,
            Büro İşçisi,
            Kasiyer,
            Garson,
            Silahlı Güvenlik Görevlisi,
            Mutfak Görevlisi - Yardımcı Mutfak Personeli,
            Muhasebe meslek Elemanı,
            Mutfak Şeyi,
            Elektrikçi,
            Barista,
            Mimar,
            Ağır Beden İşçisi,

            İLANLARIN DETAYLARI BURADA

            Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

            5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

            "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."

            Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

            Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
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            Haberler Memurlar Onlarca belediye KPSS şartı olmadan yüzlerce personel alımı! İşte İŞKUR kurum dışı ilanları ve başvuru şartları detayları