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    • Memurlar
    • 29.06.2021 12:26
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    • 29.06.2021 12:26
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    OGM 5 bin işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 yılı OGM işçi alımı kura çekimi isim listesi son dakika sorgulama

    OGM kura çekimi ne zaman saat kaçta? OGM 5 bin işçi alımı kura sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Alınan başvurular neticesinde Türkiye İş Kurumu tarafından başvurusu kabul edilen adayların tüm listesi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan ediliyor. Kura çekilişleri 29 Haziran 2021 itibariyle başlayacak. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. İşte; OGM kura çekimi hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 OGM kura çekimi ne zaman saat kaçta? OGM 5 bin işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

    OGM kura çekimi ne zaman saat kaçta? OGM 5 bin işçi alımı kura sonuçları merakla bekleniyor. 2021 OGM kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında yapılacak kura çekilişlerinin sonuçlarına Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla ulaşılabilecek.

    OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

    İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

    Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

    Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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