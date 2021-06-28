İŞKUR en az lise mezunu hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı başvuru şartları açıklandı! Hastanede çalışmak isteyenler dikkat

Hasta Bakım Personeli Nedir? Ne iş Yapar?

Hasta bakımı personeli, hasta bakıcı, yaşlı ve hasta bakım elemanı diye tabir edilen kişilerdir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı, engelli, yardıma muhtaç insanlara refakat eden kişilere verilen isimdir.

Hasta Bakım Personeli Nasıl Olunur? Hasta Bakım Sertifikası Nasıl Alınır?

Hasta bakıcı veya hasta bakımı personeli olmak için üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren ön lisans programları arasında bulunan hasta ve yaşlı bakım programlarını bitirerek veya halk eğitim merkezlerinde açılmış olan hasta bakıcı sertifikası eğitim programlarına katılarak hasta bakım personeli olabilirsiniz. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde çalışmış olan personellerde durumlarını belgelendirmek kaydı ile hasta bakım personeli olarak görev alabilirler.

Hasta bakımı personellerinin çalışma alanları oldukça fazladır. Bunlar arasında hastaneler, huzur evleri, yaşlı bakım evleri, belediyelerin hasta bakım hizmetleri servisleri en revaçta olanlarıdır. Ayrıca özel sektörde de iş bulabilirler. Serbest olarak da hasta bakım işi yapabilirler. İş kura kayıt olarak çok rahat bir şekilde iş bulabilirler.