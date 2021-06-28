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    • Memurlar
    • 28.06.2021 12:50
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    • 28.06.2021 12:51
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    Hastanede çalışmak isteyenler dikkat: İŞKUR en az lise mezunu hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı başvuru şartları açıklandı

    Hasta bakımı personeli, hasta bakıcı, yaşlı ve hasta bakım elemanı diye tabir edilen kişilerdir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı, engelli, yardıma muhtaç insanlara refakat eden kişilere verilen isimdir. Bu anlamda Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi personel alımı için ilana çıktı. Üniversite tarafından yayınlanan ilanda ortaöğretim kurumlarının sağlık bakım, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyeni, hasta bakımı, engelli bakımı ve yaşlı hizmetleri dallarından birinden mezun olanların başvurabileceği bildirildi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, 2 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

    takvim.com.tr
    En az lise mezunu hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı başvuru şartları açıklandı

    Hastanelerde çalışmak isteyenler için yeni ilanlar yayınlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinde Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı kadrosunda personel alımı yapacak. Hastane için yapılacak olan alıma en az lise mezunu olanlar başvuruda bulunabilecekler. Hasta bakıcı veya hasta bakımı personeli olmak için üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren ön lisans programları arasında bulunan hasta ve yaşlı bakım programlarını bitirerek veya halk eğitim merkezlerinde açılmış olan hasta bakıcı sertifikası eğitim programlarına katılarak hasta bakım personeli olabilirsiniz.

    Başvuru şartları

    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    2. 18-34 yaş arasında olmak(18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak)

    3. Herhangi bir sosyal güvenlik emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

    4. Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tüm birim ve ünitelerinde resmi tatil, hafta sonu tatili ile diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı olarak hasta bakım hizmetlerinde çalışmayı kabul etmek şartıyla, bu birimlerde görev alacak herhangi bir engele sahip olmamak, Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. (İşe alım aşamasında Sağlık Raporu tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)

    5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

    6. Ortaöğretim kurumlarının sağlık bakım, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyeni, hasta bakımı, engelli bakımı ve yaşlı hizmetleri dallarından birinden mezun olmak.

        7. Çanakkale Merkez ve Merkeze bağlı belde ile köy sınırlarında ikamet etmek

        8. Başvuru ve işlemler sırasında ilanda belirtilen şartlardan herhangi birini sağlamadığı ya da gerçeğe aykırı, eksik veya yanlış beyan tsepit edenlerin başvurusu geçersiz sayılacak, sınav ve atamaları yapılmayacak, sınavları ve atamaları olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu ilgili hükümleri uygulanmak üzere Çanakkale Cumhhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

        Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanlara ulaşmak için tıklayınız

        Hasta Bakım Personeli Nedir? Ne iş Yapar?

        Hasta bakımı personeli, hasta bakıcı, yaşlı ve hasta bakım elemanı diye tabir edilen kişilerdir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı, engelli, yardıma muhtaç insanlara refakat eden kişilere verilen isimdir.

        Hasta Bakım Personeli Nasıl Olunur? Hasta Bakım Sertifikası Nasıl Alınır?

        Hasta bakıcı veya hasta bakımı personeli olmak için üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren ön lisans programları arasında bulunan hasta ve yaşlı bakım programlarını bitirerek veya halk eğitim merkezlerinde açılmış olan hasta bakıcı sertifikası eğitim programlarına katılarak hasta bakım personeli olabilirsiniz. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde çalışmış olan personellerde durumlarını belgelendirmek kaydı ile hasta bakım personeli olarak görev alabilirler.

        Hasta bakımı personellerinin çalışma alanları oldukça fazladır. Bunlar arasında hastaneler, huzur evleri, yaşlı bakım evleri, belediyelerin hasta bakım hizmetleri servisleri en revaçta olanlarıdır. Ayrıca özel sektörde de iş bulabilirler. Serbest olarak da hasta bakım işi yapabilirler. İş kura kayıt olarak çok rahat bir şekilde iş bulabilirler.
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        Haberler Memurlar Hastanede çalışmak isteyenler dikkat: İŞKUR en az lise mezunu hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı başvuru şartları açıklandı