Hastanede çalışmak isteyenler dikkat: İŞKUR en az lise mezunu hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı başvuru şartları açıklandı

Hastanelerde çalışmak isteyenler için yeni ilanlar yayınlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinde Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı kadrosunda personel alımı yapacak. Hastane için yapılacak olan alıma en az lise mezunu olanlar başvuruda bulunabilecekler. Hasta bakıcı veya hasta bakımı personeli olmak için üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren ön lisans programları arasında bulunan hasta ve yaşlı bakım programlarını bitirerek veya halk eğitim merkezlerinde açılmış olan hasta bakıcı sertifikası eğitim programlarına katılarak hasta bakım personeli olabilirsiniz.
Başvuru şartları
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 18-34 yaş arasında olmak(18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak)
3. Herhangi bir sosyal güvenlik emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tüm birim ve ünitelerinde resmi tatil, hafta sonu tatili ile diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı olarak hasta bakım hizmetlerinde çalışmayı kabul etmek şartıyla, bu birimlerde görev alacak herhangi bir engele sahip olmamak, Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. (İşe alım aşamasında Sağlık Raporu tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)
5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6. Ortaöğretim kurumlarının sağlık bakım, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyeni, hasta bakımı, engelli bakımı ve yaşlı hizmetleri dallarından birinden mezun olmak.