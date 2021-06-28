5000 TL maaşla KPSS şartı olmadan onlarca belediye yüzlerce personel alımı! İŞKUR kurum dışı ilanları ve başvuru şartları

Belediyeler personel alımı ilanlarını yayımladılar. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanları için adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Bu yönde ilanlar İŞKUR resmi internet adresinin kurum dışı ilanları kısmında yayımlandı. Bu yönde belediye alımları onlarca farklı kadro için yapılacak. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Peki söz konusu olan alım yapacak belediyeler hangileri? Hangi kadrolarda personel alımı yapılacak?
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.
ALIM YAPACAK BELEDİYELER:
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.06.2021
Adana Feke Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 01.07.2021
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2021
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Per. A.Ş. 29.06.2021
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 29.06.2021