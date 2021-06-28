2021 OGM kura çekimi ne zaman saat kaçta? OGM 5 bin işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

OGM kura çekimi ne zaman saat kaçta? OGM 5 bin işçi alımı kura sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Alınan başvurular neticesinde Türkiye İş Kurumu tarafından başvurusu kabul edilen adayların tüm listesi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan ediliyor. Kura çekilişleri 29 Haziran 2021 itibariyle başlayacak. İşte; OGM kura çekimi hakkında merak edilen bilgiler!