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    • Memurlar
    • 28.06.2021 08:28
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    • 28.06.2021 08:28
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    Zabıta memuru, evlendirme memuru, muhasebeci alımı başvuru şartları! En az lise mezunu ve 4000 TL maaş ile memur alımı ilanı yayımladı!

    Belediyeler memur alımı ilanı yayımladı. En az lise mezunu adaylar içerisinden 60 KPSS ile 89 Memur Alımı yapılacak. Kadro dağılımı ve detaylar nedir? Belediyeler Memur Alımı yapacağını bildiri. Yayımlanan Belediye Personeli Alımı ilanlarında göre farklı kadrolarda 89 Memur Alımı yapılacak. İlanlar Bugün yayımlandı ancak başvuru süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. En az lise mezunu memur alımı için hangi kadrolarda alım yapılacak?

    En az lise mezunu ve 4000 TL maaş ile memur alımı ilanı yayımladı!

    Belediye memur alımı ilanlarına göre 4 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 89 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacaklar. Bu kapsamda En az 60 KPSS puanı ile memur alımı kadroları ve alım yapacak belediyeleri sayfamızda verdik. Belediye'de çalışacak memur adaylarının merak ettiği konulardan biriside alacakları maaşlar oldu. Bu yönde mezuniyet ve tecrübeye göre maaşlar değişmekte olup en az 4000 TL maaş imkanı bulunuyor. İşte zabıta memuru, evlendirme memuru, muhasebeci alımı başvuru şartları detayları...

    4 BELEDİYE BUGÜN İLAN YAYIMLADI!

    Belediye Memur Alımı ilanlarına göre 4 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 89 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacaklar. Bu Kapsamda En az 60 KPSS Puanı İle Memur Alımı kadroları ve alım yapacak belediyeler şöyledir.

    Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

    Zabıta Memuru,

    Evlendirme Memuru,

    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

    Muhasebeci,

    Alım Yapacak Belediyeler:

    Çankaya Belediyesi,

    İzmir Karaburun Belediyesi,

    Azatlı Belediyesi,

    Karasu Belediyesi,

        BELEDİYE MEMURU MAAŞLARI:

        Belediye'de çalışacak memur adaylarının merak ettiği konulardan biriside alacakları maaşlar oldu. Bu yönde yukarıdaki kadrolarda alım yapılacak olup mezuniyet ve Tecrübeye göre maaşlar değişmekte olup en az 4000 TL Maaş İmkanı bulunuyor.

        GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

        Adaylardan Genel Olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.

        ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

        Adaylardan özel olarak öncelikle Herhangi bir kamu kurumu veya Kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve Alanına göre eğitimini en az lise seviyesinde tamamlamış olmak şartları aranacak.

        Zabıta Memuru Alımı Şartları İse:

        Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak, En Az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.
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        Haberler Memurlar Zabıta memuru, evlendirme memuru, muhasebeci alımı başvuru şartları! En az lise mezunu ve 4000 TL maaş ile memur alımı ilanı yayımladı!