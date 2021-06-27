Zabıta memuru, evlendirme memuru, muhasebeci alımı başvuru şartları! En az lise mezunu ve 4000 TL maaş ile memur alımı ilanı yayımladı!

Belediye memur alımı ilanlarına göre 4 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 89 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacaklar. Bu kapsamda En az 60 KPSS puanı ile memur alımı kadroları ve alım yapacak belediyeleri sayfamızda verdik. Belediye'de çalışacak memur adaylarının merak ettiği konulardan biriside alacakları maaşlar oldu. Bu yönde mezuniyet ve tecrübeye göre maaşlar değişmekte olup en az 4000 TL maaş imkanı bulunuyor. İşte zabıta memuru, evlendirme memuru, muhasebeci alımı başvuru şartları detayları...
4 BELEDİYE BUGÜN İLAN YAYIMLADI!
Belediye Memur Alımı ilanlarına göre 4 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 89 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacaklar. Bu Kapsamda En az 60 KPSS Puanı İle Memur Alımı kadroları ve alım yapacak belediyeler şöyledir.
Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?
Zabıta Memuru,
Evlendirme Memuru,
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
Muhasebeci,
Alım Yapacak Belediyeler:
Çankaya Belediyesi,
İzmir Karaburun Belediyesi,
Azatlı Belediyesi,
Karasu Belediyesi,