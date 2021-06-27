Zabıta memuru, evlendirme memuru, muhasebeci alımı başvuru şartları! En az lise mezunu ve 4000 TL maaş ile memur alımı ilanı yayımladı!

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylardan özel olarak öncelikle Herhangi bir kamu kurumu veya Kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve Alanına göre eğitimini en az lise seviyesinde tamamlamış olmak şartları aranacak.

Zabıta Memuru Alımı Şartları İse:

Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak, En Az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.