KPSS 2021/1 kapsamında memur alımı... En az lise mezunu TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD, DHMİ memur alımı başvuru şartları detayları!

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Tercih kılavuzuna tercih yapmak isteyen adayların öncelikle Lise, ÖN Lisans ve Lisans seviyesinde 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94, KPSSp93 ve KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gereklidir. Bunun dışında adaylarda;

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak şartları aranacak.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR!

ÖSYM tercih tarihleri hakkında takvimi geçtiğimiz aylarda yayımlamıştı. Yayımlanan takvime göre tercihler 1 Temmuz 2021 tarihi ile başlayacak ve en geç 8 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir. Tercihler ÖSYM üzerinden ücret karşılığında yapılacak.