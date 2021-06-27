KPSS 2021/1 kapsamında memur alımı... En az lise mezunu TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD, DHMİ memur alımı başvuru şartları detayları!

KPSS 2021/1 kapsamında memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayı gelmesi ile birlikte yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile kamuya binlerce memur alımı yapacak. ÖSYM tarafından yılda sadece iki kez yapılan merkezi atama için tarihler aylar öncesinden verilmişti. KPSS 2021/1 kapsamında yapılacak ola memur alımları için geçtiğimiz yıllara da baktığımızda kontenjan sayısı bu yıl yüksek beklenmektedir. En az lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar içerisinden memur alımı yapılacak olup alımlar farklı kadrolarda ve farklı kurumlara yapılacak.
TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD, DHMİ MEMUR ALIMLARI BEKLENİYOR!
Tercih kılavuzlarında en çok tercih edilen kurumlardan olan TEŞAİ, SGK, TCDD ve DHMİ en az lise mezunu memur alımı yapmakta ve tercih kılavuzunda kontenjan çokluğunu oluşturmaktadırlar. İlgili kurumların kesin bir şekilde alım yapacaklarına dair kesin bir bilgi yok ancak her tercihlerde alım yapan kurumlardır. Bu kapsamda 2020/2 tercih kılavuzunda mezuniyete göre kadro dağılım sayıları şöyleydi:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Lise: 5
Ön Lisans: 41
Lisans: 90