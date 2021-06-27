En az lise mezunu ve 4000 TL maaş ile memur alımı ilanı yayımladı! Zabıta memuru, evlendirme memuru, muhasebeci alımı başvuru şartları

Belediyeler memur alımı ilanı yayımladı. En az lise mezunu adaylar içerisinden 60 KPSS ile 89 Memur Alımı yapılacak. Kadro dağılımı ve detaylar nedir? Belediyeler Memur Alımı yapacağını bildiri. Yayımlanan Belediye Personeli Alımı ilanlarında göre farklı kadrolarda 89 Memur Alımı yapılacak. İlanlar Bugün yayımlandı ancak başvuru süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. En az lise mezunu memur alımı için hangi kadrolarda alım yapılacak?
4 BELEDİYE BUGÜN İLAN YAYIMLADI!
Belediye Memur Alımı ilanlarına göre 4 farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 89 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacaklar. Bu Kapsamda En az 60 KPSS Puanı İle Memur Alımı kadroları ve alım yapacak belediyeler şöyledir.
Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?
Zabıta Memuru,
Evlendirme Memuru,
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
Muhasebeci,
Alım Yapacak Belediyeler:
Çankaya Belediyesi,
İzmir Karaburun Belediyesi,
Azatlı Belediyesi,
Karasu Belediyesi,