Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 27.06.2021 16:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2021 16:48
    ABONE OL

    En az lise mezunu TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD, DHMİ memur alımı başvuru şartları detayları! KPSS 2021/1 kapsamında memur alımı...

    KPSS 2021/1 kapsamında memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayı gelmesi ile birlikte yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile kamuya binlerce memur alımı yapacak. ÖSYM tarafından yılda sadece iki kez yapılan merkezi atama için tarihler aylar öncesinden verilmişti. KPSS 2021/1 kapsamında yapılacak ola memur alımları için geçtiğimiz yıllara da baktığımızda kontenjan sayısı bu yıl yüksek beklenmektedir. En az lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar içerisinden memur alımı yapılacak olup alımlar farklı kadrolarda ve farklı kurumlara yapılacak.

    takvim.com.tr
    En az lise mezunu TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD, DHMİ memur alımı başvuru şartları detayları!

    Kamu kurumlarının memur alımı başvuruları başlıyor. Merkezi atama ile yapılacak memur alımları için geri sayım başladı. Tercih kılavuzlarında en çok tercih edilen kurumlardan olan TEŞAİ, SGK, TCDD ve DHMİ en az lise mezunu memur alımı yapmakta ve tercih kılavuzunda kontenjan çokluğunu oluşturmaktadırlar. İlgili kurumların kesin bir şekilde alım yapacaklarına dair kesin bir bilgi yok ancak her tercihlerde alım yapan kurumlardır.

    TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD, DHMİ MEMUR ALIMLARI BEKLENİYOR!

    Tercih kılavuzlarında en çok tercih edilen kurumlardan olan TEŞAİ, SGK, TCDD ve DHMİ en az lise mezunu memur alımı yapmakta ve tercih kılavuzunda kontenjan çokluğunu oluşturmaktadırlar. İlgili kurumların kesin bir şekilde alım yapacaklarına dair kesin bir bilgi yok ancak her tercihlerde alım yapan kurumlardır. Bu kapsamda 2020/2 tercih kılavuzunda mezuniyete göre kadro dağılım sayıları şöyleydi:

    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Lise: 5

    Ön Lisans: 41

    Lisans: 90

        DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        Lise: 26

        Ön Lisans: 149

        Lisans: 147

        VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        Lise: 5

        Ön Lisans: 9

        Lisans: 31

        SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

        Ön Lisans Mezunu: 30

        Lisans Mezunu: 85

        TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        Ön Lisans: 34

        Lisans: 56

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        Tercih kılavuzuna tercih yapmak isteyen adayların öncelikle Lise, ÖN Lisans ve Lisans seviyesinde 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94, KPSSp93 ve KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gereklidir. Bunun dışında adaylarda;

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak şartları aranacak.

        TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR!

        ÖSYM tercih tarihleri hakkında takvimi geçtiğimiz aylarda yayımlamıştı. Yayımlanan takvime göre tercihler 1 Temmuz 2021 tarihi ile başlayacak ve en geç 8 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir. Tercihler ÖSYM üzerinden ücret karşılığında yapılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmaris'te orman yangını! Acı haber geldi: 1 şehit
        Haberler Memurlar En az lise mezunu TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD, DHMİ memur alımı başvuru şartları detayları! KPSS 2021/1 kapsamında memur alımı...