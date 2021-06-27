En az lise mezunu TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD, DHMİ memur alımı başvuru şartları detayları! KPSS 2021/1 kapsamında memur alımı...

Kamu kurumlarının memur alımı başvuruları başlıyor. Merkezi atama ile yapılacak memur alımları için geri sayım başladı. Tercih kılavuzlarında en çok tercih edilen kurumlardan olan TEŞAİ, SGK, TCDD ve DHMİ en az lise mezunu memur alımı yapmakta ve tercih kılavuzunda kontenjan çokluğunu oluşturmaktadırlar. İlgili kurumların kesin bir şekilde alım yapacaklarına dair kesin bir bilgi yok ancak her tercihlerde alım yapan kurumlardır.
TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD, DHMİ MEMUR ALIMLARI BEKLENİYOR!
Tercih kılavuzlarında en çok tercih edilen kurumlardan olan TEŞAİ, SGK, TCDD ve DHMİ en az lise mezunu memur alımı yapmakta ve tercih kılavuzunda kontenjan çokluğunu oluşturmaktadırlar. İlgili kurumların kesin bir şekilde alım yapacaklarına dair kesin bir bilgi yok ancak her tercihlerde alım yapan kurumlardır. Bu kapsamda 2020/2 tercih kılavuzunda mezuniyete göre kadro dağılım sayıları şöyleydi:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Lise: 5
Ön Lisans: 41
Lisans: 90