İŞKUR Almanya işçi alımı 2021: Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? 15.000 TL maaş veriliyor



NİTELİKLİ İŞGÜCÜ NEDİR?

Nitelikli işgücü olduğu nasıl belirleniyor araştırması yapılmaya başlandı. Vize başvuru yapacak olan kişilerin öncesinde tamamlamış oldukları meslek eğitiminin, Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesi alması gerekmektedir.

Bu belgeyi alamıyor ya da eğitiminde eksiklik varsa Almanya'daki programlara katılamıyor. Aynı zamanda Almanya işçi alımı için Almanya dil bilgisi seviyesi en az A2 düzeyinde olması gerekiyor.

Yüksek öğrenim gören kişilerin de aynı şekilde Almanya'daki bir okul diplomasına benzer bir diplomaya sahip olduklarını denklik belgesi ile kanıtlaması gerekiyor.