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    • Memurlar
    • 25.06.2021 11:57
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    • 25.06.2021 11:57
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    İŞKUR Almanya işçi alımı 2021: Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? 15.000 TL maaş veriliyor

    İŞKUR Almanya işçi alımı 2021 yılında devam ediyor. Bu anlamda Almanya işçi alımı başvuru şartları ve detayları oldukça popüler oldu. Almanya'da çalışmak isteyen pek çok kişi işçi ve personel alımlarını yakından takip ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sitesinden yapılan Almanya için personel alım ilanında başvuru şartları da yer aldı. Almanya’da çalışmak isteyenlerin en sık araştırdığı konuların başında Almanca dil bilgisi geliyor. Bazı meslek grupları bünyesinde Almanya’ya gitmek isteyenler, Almanca bildiğini belgelemesi gerekiyor.

    15.000 TL maaş veriliyor! Almanya işçi alımı yapıyor!

    Almanya'da çalışmak isteyenlere müjde... En az 15 bin TL en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak. Başvurular devam ediyor. 25 Haziran'a kadar devam edeceği duyuruldu. Bu anlamda nitelikli işgücü olduğu nasıl belirleniyor araştırması yapılmaya başlandı. Vize başvuru yapacak olan kişilerin öncesinde tamamlamış oldukları meslek eğitiminin, Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesi alması gerekmektedir.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN?

    Almanya hemşire kadrosunda 20 personel alımı yapacak. Başvurular 25 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

    ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Almanya'da en az 15 bin TL maaşla çalışacak personeller başvuru şartları şöyle;

    Herhangi bir suç teşkil edecek adli sicil kaydının bulunmaması

    B1 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi ve bu seviyeyi belgelendirmesi gerekmektedir

    Hemşirelik bölümü lisans ( dört yıllık ) mezuniyetinin olması gerekmektedir

    Çalışma deneyiminin bulunması

    Yurt dışına çıkmaya engel bir durumunun olmaması

        İSTENİLEN VE TERCÜMESİ YAPILACAK EVRAKLARI;

        Kimlik fotokopisi/ ehliyet

        İkametgâh

        Nüfus kayıt örneği

        Sabıka kaydı

        Diploma

        Sağlık raporu

        Cv /Özgeçmiş

        Çalışma dönemlerine ait bonservis ( sgk dökümü ) veya çalıştığı kurumun kaşe imzalı yazısı

        Son 6 ayda çekilmiş 6 adet biometrik resim

        Pasaport fotokopisi


        NİTELİKLİ İŞGÜCÜ NEDİR?

        Nitelikli işgücü olduğu nasıl belirleniyor araştırması yapılmaya başlandı. Vize başvuru yapacak olan kişilerin öncesinde tamamlamış oldukları meslek eğitiminin, Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesi alması gerekmektedir.

        Bu belgeyi alamıyor ya da eğitiminde eksiklik varsa Almanya'daki programlara katılamıyor. Aynı zamanda Almanya işçi alımı için Almanya dil bilgisi seviyesi en az A2 düzeyinde olması gerekiyor.

        Yüksek öğrenim gören kişilerin de aynı şekilde Almanya'daki bir okul diplomasına benzer bir diplomaya sahip olduklarını denklik belgesi ile kanıtlaması gerekiyor.


        ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN ALMANCA BİLMEK ZORUNDA MIYIM?

        Almanya'da çalışmak isteyenlerin en sık araştırdığı konuların başında Almanca dil bilgisi geliyor. Bazı meslek grupları bünyesinde Almanya'ya gitmek isteyenler, Almanca bildiğini belgelemesi gerekiyor. Seviye konusunda net bir açıklama yapılamamakla birlikte, başvuranların konsoloslukta görevli memurlar tarafından birtakım mülakatlara tabi tutulacağı ifade ediliyor.
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        Haberler Memurlar İŞKUR Almanya işçi alımı 2021: Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? 15.000 TL maaş veriliyor