İŞKUR Almanya işçi alımı 2021: Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? 15.000 TL maaş veriliyor

Almanya'da çalışmak isteyenlere müjde... En az 15 bin TL en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak. Başvurular devam ediyor. 25 Haziran'a kadar devam edeceği duyuruldu. Bu anlamda nitelikli işgücü olduğu nasıl belirleniyor araştırması yapılmaya başlandı. Vize başvuru yapacak olan kişilerin öncesinde tamamlamış oldukları meslek eğitiminin, Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesi alması gerekmektedir.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Almanya hemşire kadrosunda 20 personel alımı yapacak. Başvurular 25 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Almanya'da en az 15 bin TL maaşla çalışacak personeller başvuru şartları şöyle;
Herhangi bir suç teşkil edecek adli sicil kaydının bulunmaması
B1 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi ve bu seviyeyi belgelendirmesi gerekmektedir
Hemşirelik bölümü lisans ( dört yıllık ) mezuniyetinin olması gerekmektedir
Çalışma deneyiminin bulunması
Yurt dışına çıkmaya engel bir durumunun olmaması